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Haber Giriş: 19 Mayıs 2020 - 17:58,

15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, Ramazan Bayramı'nda 81 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını söyledi. Bu gelişmenin ardından uzun süredir devam eden 20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile ilgili gelişmeler merak konusu oldu. 15-20 yaş arası gençlerin sokağa çıkma izninin ne zaman olacağı merak konusu oldu. Peki, 15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak?

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Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamaları devam ediyor. Yaklaşık iki aydır sokağa çıkmaları yasak olan ve ilk kez geçen hafta izinli olarak sokaklara çıkan 20 yaş altı vatandaşların, yeniden izin gününün ne zaman olacağı araştırılıyor. İşte, '15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak?' sorusunun yanıtı...

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20 yaş altı sokağa çıkma izni 0-14 yaş ve 15-20 yaş için iki farklı günde yapılıyor.

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20 yaş altı 20 Mayıs Çarşamba ve 22 Mayıs Cuma günleri iki grup halinde sokağa çıkmayı sürdürecektir.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,"Bayramın birinci günü olan 24 Mayıs pazar günü saat 14:00 ile 20:00 saatleri arasında 65 yaş üstü vatandaşlarımız yine sokağa çıkabilecekler." dedi.

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