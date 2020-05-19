Koronavirüsle mücadele kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulamaları devam ediyor. Yaklaşık iki aydır sokağa çıkmaları yasak olan ve ilk kez geçen hafta izinli olarak sokaklara çıkan 20 yaş altı vatandaşların, yeniden izin gününün ne zaman olacağı araştırılıyor. İşte, '15-20 yaş arası ne zaman sokağa çıkacak?' sorusunun yanıtı...