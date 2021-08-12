140 puanla öğrenci alan bölümler: YKS 140-170 baraj puanıyla hangi üniversite ve bölümlere girilir?
140 puanla öğrenci alan bölümler, YKS baraj puanının düşürülmesinin ardından gündeme geldi. Yükseköğretim Kurumları Sınavı sonuçları puanına göre Temel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adaylar ise 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. 2021 YKS programları ve kontenjanları kılavuz ile üniversitelerin taban puanları ve hangi bölümün kaç puanla öğrenci alacağı öğrenilecek. Peki, 140-170 taban puanla hangi bölümlere girilir? İşte, YKS 140 puanla öğrenci alan bölümler ve konuyla ilgili ayrıntılar.
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1
140 puanla hangi bölümlere girilir sorusu üniversite adayları tarafından takip ediliyor. Tercih yapacak üniversite adayları TYT ve AYT puanlarına göre istedikleri bölümleri yazacaklar. "İkinci ek yerleştirme" sürecinde düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek. Daha önce yapılan duyuruya göre devlet üniversitelerinin toplam kontenjanı ön lisans programları için 413 bin 504, lisans programları için 390 bin 923, özel yetenek programları için 23 bin 904, okul birincileri için 24 bin 537 olmak üzere toplam 852 bin 868 oldu.
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ÜNİVERSİTE KONTENJAN SAYILARI
KKTC üniversitelerinde ön lisans programlarına 3 bin 372, lisans programlarına 9 bin 997, özel yetenek programlarına 101 olmak üzere toplam 13 bin 470 kontenjan verildi.
Diğer ülkelerdeki üniversitelerde ise kontenjanlar ön lisans programlarında 80, lisans programlarında 816, özel yetenek programlarında 20 olmak üzere toplam 916 olarak belirlendi.
Bu kapsamda üniversitelerde bu yılın toplam kontenjanları, ön lisans için 492 bin, lisans programları için 494 bin 132, özel yetenek programları için 28 bin 196, okul birincisi için 24 bin 537 olmak üzere toplam 1 milyon 38 bin 865 şeklinde gerçekleşti.
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140 VE 170 PUANLA HANGİ BÖLÜMLERE GİRİLİR?
YKS'de düşen baraj puanları ek 2. tercihlerde geçerli olacak. Üniversite bölümleri kontenjanları ve taban puanları 2021 YKS ek tercih kılavuzunda yayınlanacak. Normal tercih kılavuzunda ise öncesinde açıklanan baraj puanları ve bölümler yer alıyor. YKS tercih kılavuzu için aşağıdaki linke tıklayınız.
AA'nın haberine göre, Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecek. Yükseköğretim programlarına 2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezi olarak "ek yerleştirme" yapılacak.
Ek yerleştirme sürecinde de TYT için en az 150, AYT/YDT için en az 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
Merkezi yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar, ek yerleştirme tercihinde bulunamayacak.
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DÜŞÜREN BARAJ PUANI UYGULAMASI NE ZAMAN DEVREYE GİRECEK?
2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel yerleştirme ve ek yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlar için bu seneye özel "ikinci ek yerleştirme" yapılacak.
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Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.