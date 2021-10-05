140 puanla ne zaman tercih yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? YKS 2. ek tercih tarihi için gözler ÖSYM'de

140 puan alanların tercih yapacağı YKS 2. ek yerleştirme süreci son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 20 Ağustos'ta biten YKS tercihleri sonrası ek tercih işlemleri de 1 Ekim'de son buldu. Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyenler ve açıkta kalan adaylar YKS 2. ek tercihleri ile bu yıl şansını bir kez daha deneyecek. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, tercih süreci işleyecek. Ancak YKS 2. ek tercih tarihi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.