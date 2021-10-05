140 puanla ne zaman tercih yapılacak? Üniversite boş kontenjanlar belli oldu mu? YKS 2. ek tercih tarihi için gözler ÖSYM'de
YKS 2. ek tercih tarihleri için gözler artık ÖSYM'den yapılacak açıklamalarda. Haziran ayında gerçekleşen YKS'nin merkezi ve ek yerleştirme tercih işlemlerinin ardından ek tercih sonuçları 1 Ekim 2021 tarihinde yapılan değerlendirme sonrası erişime açıldı. Bu yıla özel alınan kararlar YKS'de ikinci ek tercih dönemi uygulanacak. emel Yeterlilik Testi (TYT) puanı asgari 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, Alan Yeterlilik Testleri/Yabancı Dil Testi (AYT/YDT) puanı asgari 170 olan adayların yapacağı YKS ek tercihleri için üniversitelerdeki boş kontenjan sayısı önem arz edecek. Peki, 140 puanla ne zaman tercih yapılacak? İşte, 2021 YKS 2. ek tercihleri hakkında bilgiler.
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140 puan alanların tercih yapacağı YKS 2. ek yerleştirme süreci son gelişmeler ile adaylar tarafından takip ediliyor. 20 Ağustos'ta biten YKS tercihleri sonrası ek tercih işlemleri de 1 Ekim'de son buldu. Hayallerindeki üniversiteye girmek isteyenler ve açıkta kalan adaylar YKS 2. ek tercihleri ile bu yıl şansını bir kez daha deneyecek. 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan kurallara göre, tercih süreci işleyecek. Ancak YKS 2. ek tercih tarihi hakkında henüz bir açıklama bulunmuyor.
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YKS 2. EK TERCİH NE ZAMAN YAPILACAK?
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek. Tercih tarihleri henüz ilan edilmedi.
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2. EK TERCİHLER NASIL YAPILACAK?
Düşürülen baraj puanlarla tercihler bu aşamada yapılabilecek ve TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek. Baraj puanının düşürülmesi merkezi yerleştirme ve ek yerleştirmede tercih yapma hakkı kazanan adayların puanları ve sıralamasında değişikliğe neden olmayacak.
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YÖK'ün açıklamasına göre uygulama, yükseköğretim kurumlarının mevcut kapasitelerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak amacıyla, "boş kalan kontenjanlar için ilave tercih fırsatı" anlamı taşıyor.
Merkezi yerleştirmenin ardından boş kalan kontenjanlar için TYT ve AYT/YDT için yine 150/180 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ek yerleştirme" ile 140/170 baraj puanı esas alınarak yapılacak "ikinci ek yerleştirme" süreçleriyle ilgili tercih ve sonuç tarihleri ÖSYM tarafından ilan edilecek.
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ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN BİTECEK?
YKS 1. ek tercih sonucunda bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri üniversiteler tarafından 4-7 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 4-5 Ekim 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt tarihleri, adayların internette yayımlanan yerleştirme sonuçları sayfasında da yer alacaktır. Kayıt hakkı kazanan adayların, kayıt süresi içerisinde ilgili üniversitelere başvurmaları zorunludur. Bu süre içerisinde kayıt için başvurmayan veya kayıt işlemlerini tamamlamayan adaylar kayıt haklarını kaybedeceklerdir.