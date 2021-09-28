140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercihler ne zaman? Gözler ÖSYM'den gelecek haberlerde
2021-YKS birinci ek yerleştirme tercih işlemleri 23 Eylül'de sona erdi. 2021 Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda tercihlerin tamamlanması ile şimdi de bu yıla mahsus yapılacak YKS 2. ek tercihler gündeme geldi. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak? YKS 2. ek tercihler ne zaman?
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Birinci ek yerleştirme sonucuna göre yerleşecek adayların kayıtları tamamlandıktan sonra belli olacak boş kontenjanlar için ikinci ek yerleştirme süreci başlatılacak. İkinci ek yerleştirmede, genel yerleştirme ve birinci ek yerleştirmede yerleşemeyen adaylar ile TYT puanı en az 140 olan adaylar ve AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar tercih yapabilecek. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TARCİH YAPACAK?
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
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140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.