140 puan alanlar ne zaman tercih yapabilecek? YKS'de 140 puan alanlar için ikinci ek tercih detayı
140 puan alan öğrenciler heyecanla ikinci ek tercih tarihlerini beklemeye başladılar. YKS ek tercihleri ile ilgili yapılan açıklamada işlemlerin 20 Eylül tarihinde başlayacağı ve 23 Eylül’de sona ereceği açıklandı. Haziran ayında düzenlenen YKS oturumlarına girip 140 puan alan öğrenciler ile ilgili ÖSYM Başkanı Halis Aygün açıklama yaptı. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapabilecek?
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140 puan alanların tercih süreci ile ilgili araştırmalar devam ediyor. YKS’ye giren adaylar tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından heyecanla ek tercih sürecini beklemeye başladılar. YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından gözler 140 puan alan öğrencilerin tercih tarihlerine çevrildi. 140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler.
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140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TERCİH YAPABİLECEK?
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
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1'inci Ek Yerleştirmeye, TYT puanı en az 150, AYT/YDT puanı en az 180 olan adaylar başvuru yapabilecek. 1'inci Ek Yerleştirme sonunda belli olacak boş kontenjanlar için Yükseköğretim Kurulu'nun almış olduğu karara göre bu seneye özel 'ikinci ek yerleştirme' yapılacak. 2'nci Ek Yerleştirme aşamasında, boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek" dedi.