140 alanlar ne zaman tercih yapacak? 150 puan altı alanlar için tercih dönemi beklentisi
140 puan alanlar tercih tarihleri için araştırmalarını sürdürüyor. 2021-YKS Ek Yerleştirme Kılavuzu yayımlandı ve süreç 20 Eylül tarihinde başladı. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Ek Yerleştirme Kılavuzu'nun yayımlandığını ve sürecin başladığını söylemişti. Öte yandan merak edilen bir diğer husus ise baraj altında kalanlar için tercih sürecinin başlayacağı tarih. İşte, ek tercih takviminde son durum...
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150 puan altı alanlar ya da diğer bir deyişler 140 puan alanlar için tercih süreci, ÖSYM tarafından yürütülecek. Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, tercihlerin 20-23 Eylül'de kurumun internet sitesi ve ÖSYM AİS mobil uygulamasından yapılabileceğini ilan etmişti. Ek yerleştirme başvuruları bugün başladı. Şimdi ise 140 puan alanlar için tercih süreci gündemde. Peki, 140 puan alanlar ne zaman tercih yapacak?
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EK TERCİHLER NE ZAMAN BİTİYOR?
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan bilgilendirmede ise adayların, 2021-YKS Ek Yerleştirme tercihlerini T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle bireysel olarak yapacağı hatırlatıldı.
Tercih işlemlerinin 20 Eylül saat 10.00'da başlayacağı ve 23 Eylül saat 23.59'da sona ereceği kaydedilen bilgilendirmede, adayların kılavuzu dikkatle incelemeleri, tercihlerini kılavuz bilgileri doğrultusunda yapmaları tavsiyesinde bulunuldu.
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Bilgilendirmede, "Ek yerleştirme işlemleri, 2021-Yükseköğretim Kurumları Sınavı Kılavuzu, 2021-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu ile 2021-YKS Yükseköğretim Programlarına Ek Yerleştirme Kılavuzu'nda belirtilen kurallar doğrultusunda yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.
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140 PUAN ALANLAR NE ZAMAN TARCİH YAPACAK?
140 puan alan öğrenciler ikinci ek yerleştirme aşamasında tercih yapabilecekler. İkinci ek yerleştirmede boş kalan kontenjanlar için TYT puanı en az 140 olan adaylar 2 yıllık ön lisans, AYT/YDT puanı en az 170 olan adaylar 4 yıllık lisans programlarını tercih edebilecek.
ÖSYM Başkanı Halis Aygün bir açıklama yaptı. Aygün, "2021-YKS sonuçlarına göre yapılan genel (ilk) yerleştirme sonunda boş kalan kontenjanlar için herhangi bir yükseköğretim programına yerleşemeyen adaylara yönelik bu sene iki 'Ek Yerleştirme' yapılacak. 1'inci Ek Yerleştirme aşamasında genel yerleştirmede olduğu gibi Temel Yeterlilik Testi (TYT) için 150, Alan Yeterlilik Testi (AYT)/ Yabancı Dil Testi (YDT) için 180 baraj puanı uygulaması geçerli olacak.
140 puan alanların tercih takvimi daha sonra duyurulacak.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.