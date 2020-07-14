14 Temmuz Koronavirüs Türkiye tablosunda son durum.. Corona Virüs dünya geneli vaka ve ölüm sayısı haritası.. Covid 19 haberleri
Koronavirüs salgınında 13 Temmuz verileri güncellendi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son dakika açıklamayla,Türkiye Koronavirüs tablosunda, ölüm, vaka ve iyileşen hasta sayısını duyurdu. Bakan Koca, illere göre koronavirüs haritasında, İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır'ı en çok vaka görülen kentler olarak sıraladı. Tabloya göre vefat sayısı bugün 19 olarak kaydedildi. Dünya genelinde 13 milyona yaklaşan vaka sayısı ile birlikte ABD ve Brezilya'daki vaka artışı devam ediyor. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 13 milyon 141 bine ulaşırken, can kaybı 573 bin 344'e, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 660 bine yükseldi. İngiltere'de ise vaka sayısı 290 bin 133'e ulaşırken, 44 bin 830 kişi öldü. ABD'de vaka sayısı 3 milyon 444 bine, can kaybı 137 bin 973'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 534 bini geçti. Peki Türkiye koronavirüs tablosunda son durum nedir? İşte, 14 Temmuz koronavirüs Türkiye haritası ve vaka sayısında son durum bilgileri.
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Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 13 milyon 141 bine ulaşırken, can kaybı 573 bin 344'e, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 660 bine yükseldi.
"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 444 bine, can kaybı 137 bin 973'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 534 bini geçti.
New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de salgının arttığı eyaletlerden gelip iletişim bilgilerini bildirmeyen ziyaretçilere 2 bin dolar ceza kesileceğini açıkladı.
Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 867 bin 841'e, can kaybı 72 bin 234'e çıktı. Ülkede 1 milyon 213 bin 512 kişi de iyileşti.
Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 27 bin 151 artarak 906 bin 617'ye ulaştı, 23 bin 727 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 571 bin 578 kişinin iyileştiği bildirildi.
Rusya'da vaka sayısı 733 bin 699'a, can kaybı 11 bin 439'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 504 bin 21 oldu. Ülkede aşı adayı için birinci aşama klinik denemelerin tamamlandığı bildirildi.
İspanya'da da vaka sayısı 303 bin 33 olarak açıklanırken, can kaybının bir arttığı ülkede bugüne kadar toplam 28 bin 406 kişi yaşamını yitirdi.İngiltere'de ise vaka sayısı 290 bin 133'e ulaşırken, 44 bin 830 kişi öldü.
İran'da vaka sayısı 259 bin 652'ye yükseldi, can kaybı 13 bin 32 oldu. Ülkede 222 bin 539 kişi sağlığına kavuştu. İran Meclisi Kebuder Aheng Milletvekili İsa Caferi de hayatını kaybetti.
İtalya'da can kaybı 13 artarak 34 bin 967'ye, toplam vaka sayısı 243 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 195 bin 106'ya ulaştı.
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KORONAVİRÜS TÜRKİYE TABLOSU
Sağlık Bakanı Koca, 13 Temmuz 2020 tarihli koronavirüs tablosunu paylaştı. Son 24 saatte yapılan test sayısı 46 bin 492 olurken, bin 8 yeni tanı konuldu. Bugün 19 kişi hayatını kaybederken, toplam can kaybı 5 bin 382’ye yükseldi. Son 24 saatte bin 156 kişi iyileşti.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada en çok vaka görülen 5 ili duyurdu. Bakan Koca açıklamasında şunları ifade etti;
İstanbul, Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır. 5 ilin yoğun bakım sayılarında da artış var. Ortalama 1 hafta önceki verilere göre, vaka sayısında 1000in altına inmekte kararlıyız. COVID-19a karşı her günümüz sınav.
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FAHRETTİN KOCA TÜRKİYE TABLOSU SON DURUMUNU BU NOT İLE PAYLAŞTI
SON 3 GÜNDE ortalama entübe hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Bursa. Ortalama yoğun bakım hasta sayısı en yüksek 5 il: İstanbul, Şanlıurfa, Ankara, Gaziantep ve Konya. Beklediğimiz sonuçlar için tedbirlere daha fazla uyalım.
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Rusya'da vaka sayısı 727 bin 162'ye, can kaybı 11 bin 335'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 501 bin 61 oldu.
İngiltere'de ise vaka sayısı 289 bin 603'e ulaşırken, 44 bin 819 kişi yaşamını yitirdi.
İran'da vaka sayısı 257 bin 303'e yükseldi, can kaybı 12 bin 829 oldu. Ülkede 219 bin 993 kişi sağlığına kavuştu.
İtalya'da can kaybı 9 artarak 34 bin 954'e, toplam vaka sayısı 243 bin 61'e, iyileşenlerin sayısı 194 bin 928'e ulaştı.
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Dünya genelinde ise Kovid-19 salgınında vaka sayısı 12 milyon 952 bin 440'a çıkarken, can kaybı 569 bin 499, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 547 bin 450 oldu.
Japonya'nın Okinawa eyaletindeki ABD askeri personelinde Kovid-19 tespit edilmesi üzerine adadaki 2 askeri üssün karantinaya alındığı bildirildi.
Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) örgütü, Yemen'de bazı sağlık çalışanlarının, Kovid-19 nedeniyle görevi bıraktığını duyurdu.
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Kovid-19 bağışıklığı birkaç ayda kaybedilebiliyor
İngiltere'de yapılan bir çalışma, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) yenerek edinilen bağışıklığın sadece birkaç ay etkili olduğunu ortaya koydu.
İngiltere'nin önde gelen üniversitelerinden King's College London'da görevli bilim insanlarının yaptığı araştırmaya göre, Kovid-19'a yakalandıktan sonra iyileşen hastaların kazandığı bağışıklık aylar içinde yok olabiliyor.
Araştırma kapsamında, Kovid-19'a yakalanan 90 hastanın antikorları ve bunların zamanla nasıl değiştiği 94 gün süresince incelendi.
Yapılan kan testlerinde, hastalık belirtileri hafif olanların bile virüse karşı bağışıklık tepkisi taşıdığı görüldü.
Araştırmaya katılanların yüzde 60'ı Kovid-19'a yakalandıktan sonraki birkaç haftada virüse etkili karşılık gösterdi.
Ancak 3 ay sonra bunların sadece yaklaşık yüzde 17'sinde Kovid-19'ü nötrleştirici antikorlar bulundu.
Uzmanlar, bu araştırma sayesinde edilen bilgilerin hükümetlerin salgın yönetimine etkisi olabileceğini ifade etti.
Araştırmanın sonuçları MedRxiv internet sitesinde yayımlandı.
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Arap ülkelerinde Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayıları arttı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Kuveyt'te 393'e, Umman'da 259'a, Fas'ta 235'e ve Libya'da 39'a yükseldi.
Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 hastası 3 kişinin yaşamını yitirdiği, 614 kişinin enfekte olduğu ifade edildi.
Açıklamada, bu verilerle toplam ölü sayısının 393'e, vaka sayısının 55 bin 508'e yükseldiği aktarıldı.
Fas
Fas Sağlık Bakanlığı da 3 kişinin daha virüs nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ülkedeki can kaybının 253'e çıktığını duyurdu.
Bakanlık, toplam vaka sayısının 76 artarak 15 bin 821'e, sağlığına kavuşan kişi sayısının da 12 bin 676'a yükseldiğini açıkladı.
Umman
Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 2 kişinin daha yaşamını yitirdiği, toplam can kaybının 259'a yükseldiği bildirildi.
Ülkede 2 bin 164 yeni vaka tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 58 bin 179 olurken, iyileşen hasta sayısı ise 37 bin 257 olarak kayda geçti.
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Libya
Libya'da hükümete bağlı Hastalıklarla Mücadele Ulusal Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede bir kişinin daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesiyle ölü sayısının 39'a çıktığı belirtildi.
Açıklamada, son 24 saatte ülkede 44 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 1433'e yükseldiği bilgisi paylaşıldı.
Açıklamada ayrıca, hastalıktan iyileşenlerin sayısının 341 olduğu belirtildi.
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Almanya Sağlık Bakanı Spahn: Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi gerçek
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga tehlikesinin gerçek olduğunu söyledi.
Spahn Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler ile Berlin'de düzenlediği ortak basın toplantısında halka salgınla mücadele kapsamında hijyen kurallarına uyma çağrısında bulunarak, "Koronavirüste ikinci dalga tehlikesi gerçek" ifadesini kullandı.
Özellikle tatil döneminde herkesin salgın konusunda daha dikkatli olmasını isteyen Spahn özellikle İspanya'nın Mayorka Adası'na giden tatilcilerin davranışlarından duyduğu endişeleri dile getirdi.
Mayorka Adası'nda tatil yapanların eğlence ve kutlama yaparken hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uymadıklarına ilişkin haberlerin Alman medyasında geniş yer bulması üzerine Spahn, "Mayorka'nın ikinci bir İschgl olmasına izin veremeyiz" dedi.
Avusturya'nın kayak merkezi İschgl'deki kutlamalar, Almanya'da koronavirüsün yayılmasında başlangıç noktalarından biri olarak görülüyor.
Test kapasitesi haftada bir milyondan fazlaRobert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de Almanya'da test kapasitesinin haftada bir milyondan fazla olduğunu söyledi.
Wieler özellikle tatilcilerin havalimanlarında daha dikkati davranmalarını isteyerek, "Tatilde ve dönüşte maske takılmaya devam edilmeli." uyarısında bulundu.
Wieler Almanya'da vaka sayısı 198 bin 963 olarak açıklarken Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının ise 9 bin 64 olduğunu belirtti.
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İran'da Kovid-19 nedeniyle bir günde 203 kişi hayatını kaybetti
İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 203 artarak 13 bin 32'ye yükseldi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 203 kişinin daha yaşamını yitirdiğini ve 2 bin 349 yeni vaka tespit edildiğini söyledi.
Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 13 bin 32'ye, vaka sayısının da 259 bin 652'ye çıktığını aktardı.
Hastalardan 3 bin 375'inin durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari, tedavileri tamamlanan 222 bin 539 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.
Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1 milyon 997 bin 967 olduğu bilgisini paylaştı.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü, Huzistan, Rezevi Horasanı, Batı Azerbaycan ve Mazenderan eyaletlerinin "kırmızı bölgeler", Tahran, Fars, Kirman, Elburz, Kohgiluye-Buyer Ahmed, Gülistan, Buşehr, Hürmüzgan ve Doğu Azerbaycan eyaletlerinin de "riskli bölgeler" kategorisine girdiğini ifade etti.
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Avrasya ülkelerinde Kovid-19'la ilgili gelişmeler
Kazakistan, Ukrayna, Kırgızistan, Özbekistan, Ermenistan, Tacikistan ve Gürcistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor.
Kazakistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 vaka sayısı 1646 artarak 59 bin 899'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 376 artarak 34 bin 190'a ulaştı.
Ölü sayısı bilgilerinin artık haftalık verildiği ülkede, son haftada Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 111 artarak 375'e çıktı.
Ay başında salgının etkisinin arttığı ülkede 5 Temmuz'da başlatılan 2 haftalık sıkı karantina devam ediyor.
Öte yandan Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenler için ulusal yas ilan edilen ülkede saygı duruşunda bulunuldu, bayraklar yarıya indirildi.
Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in katılımıyla Cumhurbaşkanlığı sarayında yapılan tören devlet televizyon kanalından canlı verildi.
Ülkenin Kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, mesajında, yaşamını yitirenlerin aile ve yakınlarına taziye dileklerinde bulundu, onların acısını paylaştığını belirtti.
Sağlık Bakanı Aleksey Tsoy, Kovid-19'un yüzlerce kişinin ölümüne neden olduğunu ifade ederek, salgınla mücadelenin kararlı ve verimli tedbirleri gerektirdiğini belirtti.
Tsoy, virüsün geri çekilmesi, hastaların iyileşerek normal hayata dönmesi için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini ifade etti.
Ukrayna'da vaka sayısı 54 bini aştı
Ukrayna Sağlık Bakanı Maksim Stepanov, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 612 artarak 54 bin 133'e, ölü sayısının 15 artışla 1398'e yükseldiğini bildirdi.
385 kişinin sağlığına kavuşmasıyla da iyileşen sayısının 26 bin 503'e ulaştığını kaydeden Stepanov, vakalardan 7 bin 425'inin sağlık çalışanı, 3 bin 880'nin çocuk olduğunu belirtti.
Kovid-19 durumunun kötüleşmesi nedeniyle karantina uygulamasının 31 Temmuz'a kadara uzatıldığı ülkede, nisan ve mayıs ayında 700’ün altında seyreden günlük vaka sayısı, haziran sonuna doğru binin üzerine çıkmış, ardından düşüşe geçmişti.
Kırgızistan'da Kovid-19 nedeniyle 15 kişi daha yaşamını yitirdi
Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, son 24 saatte Kovid-19 vakası sayısının 488 artarak 11 bin 117'ye çıktığını açıkladı.
Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 15 artarak 147'ye yükseldiğini bildiren Akmatova, bugüne kadar 3 bin 460 hastanın iyileştiğini ve 7 binden fazla kişinin tedavisinin devam ettiğini aktardı.
Akmatova, son 24 saatte zatürreden hayatını kaybedenlerin sayısının ise 29 artarak 452'ye yükseldiğini kaydetti.
Aynura Akhmatova, Kovid-19 nedeniyle tedavi gören Sağlık Bakanı Sabircan Abdikarimov ile Sağlık Bakan Yardımcısı Nurbolot Üsenbayev'in durumlarının istikrarlı olduğunu bildirdi.
Bişkek Belediyesi, kurduğu tedavi merkezlerinde sağlık personeli eksikliğini gidermek için 30 dolar yevmiye ile hemşire arıyor. İş adamlarının desteği ile otel ve düğün salonlarında açılan tedavi merkezlerinde bin dolar aylıkla doktor ve hemşire aranıyor.
Kırgız uyruklu Rusya vatandaşı yaklaşık 100 sağlık çalışanı, ana vatanlarının Kovid-19'la mücadelesine destek olmak amacıyla Bişkek'e geldi.
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Özbekistan'da iç hatlarda uçak ve tren seferleri durduruldu
Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşamdan bu yana ülkede vaka sayısının 338 artarak 13 bin 193'e, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısının 2 artarak 61'e çıktığı bildirildi.
Açıklamada, dün akşamdan beri ülkede iyileşenlerin sayısının 129 artarak 7 bin 852'ye ulaştığı kaydedildi.
Bugüne kadar 1 milyon 200 bin testin yapıldığı ülkede 70 bin kişinin gözetim altında tutuluyor, 5 bin 280 hastanın tedavisi sürüyor.
Önceki gün ülkede saptanan 486 yeni vaka bugüne kadar tespit edilen en yüksek günlük vaka olarak kayıtlara geçti.
Özbekistan'da, yeniden sıkılaştırılan karantina tedbirleri kapsamında bugünden itibaren iç hatlarda uçak ve tren seferleri ay sonuna kadar askıya alındı.
65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkmasının da yasaklandığı ülkede kuaför ve güzellik salonlarının faaliyeti de 1 Ağustos'a kadar yasaklandı.
15 Haziran'da tedbirlerin gevşetilmesinin ardından günlük vaka sayılarında belirgin ölçüde artış gözlemlenen ülkede 10 Temmuz’dan itibaren karantina tedbirleri yeniden sıkılaştırılmıştı.
Ermenistan'da olağanüstü hal bir ay daha uzatıldı
Ermenistan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 182 kişide Kovid-19 tespit edildi, vaka sayısı 32 bin 151'e çıktı.
Kovid-19 nedeniyle 8 kişi daha yaşamını yitirdi ve ölü sayısı 573'e yükseldi.
Bugüne kadar 135 bin 687 test yapılan ülkede, 19 bin 865 Kovid-19 hastası iyileşti.
Ermenistan'da 11 bin 530 hastanın tedavisi sürüyor.
Öte yandan hükümet, ülkede 16 Mart'tan itibaren devam eden olağanüstü halin (OHAL) 12 Ağustos'a kadar uzatılması yönünde karar aldı.
Tacikistan'da 46 yeni vaka
Tacikistan Sağlık ve Sosyal Koruma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte ülkede vaka sayısı 46 artarak 6 bin 552'ye çıktı.
İyileşenlerin sayısı 52 artarak 5 bin 228'e ulaştı. Kovid-19 nedeniyle 55 kişinin öldüğü ülkede 1272 hastanın tedavisi sürüyor.
Gürcistan'da vaka sayısı 1026 oldu
Başbakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, son 24 saatte 9 kişide daha Kovid-19 tespit edildi ve vaka sayısı 1026'ya yükseldi.
Tiflis Enfeksiyon Hastanesi Müdürü Marina Ezurgbaia, yeni tespit edilen 9 vakanın tamamının yurt dışından gelenler olduğunu bildirdi.
Bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle 15 kişinin hayatını kaybettiği ülkede 857 hasta iyileşti.
Gürcistan'da 5 bin kişi karantinada, 219 kişi ise hastanelerde gözetim altında tutuluyor.