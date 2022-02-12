14 Şubat Sevgililer Günü sözleri uzun ve kısa seçenekler! 2022 14 Şubat Sevgililer Günü sözleri

İnsanlar tanıdım parıltılı yıldızlar gibiydi, ama ben güneşimi seçtim, bir senin için bin yıldızdan vazgeçtim..Sevgililer günümüz kutlu olsun.



Bütün mevsimleri bir günde, bütün yılları bir mevsimde yaşamaya razıyım seninle...Sevgililer günümüz kutlu olsun.



Bana bir günün 24 saat, bir saatin 60 dakika ve bir dakikanın 60 saniye olduğu öğretildi ama sensiz geçen bir saniyenin sonsuzluk kadar uzun olduğu öğretilmedi...Sevgililer günümüz kutlu olsun.



Güneşin doğduğu da bir gerçek battığı da.. kalbimin attığı da bir gerçek, günün bittiği de.. ne çıkar tüm gerçekleri saysak tek tek. Seni seviyorum, işte o en büyük gerçek...Sevgililer günümüz kutlu olsun.



Sen benim gökkuşağımın bittiği yerdeki hazinesin, canımsın...Sevgililer günümüz kutlu olsun.



