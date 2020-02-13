14 Şubat Sevgililer Günü mesajları... Birbirinden romantik Sevgililer Günü mesajı

“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”



"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"



"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."



“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”



"Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim."



"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü."