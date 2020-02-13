14 Şubat Sevgililer Günü mesajları... Birbirinden romantik Sevgililer Günü mesajı
Haftalardan bu yana hazırlıkları devam edem Sevgililer Günü için artık sadece saatler kaldı. 14 Şubat heyecanını en güzel şekilde dile getirmek isteyenler, Sevgililer Günü mesajlarından faydalanıyor. Fakat hislerinizi ifade edebilecek en doğru sözcükleri yan yana getirmek her zaman mümkün olmayabilir. Sizin için derlediğimiz Sevgililer Günü sözlerinden ilham alabilir, kıymetli sevgilinizin veya eşinizin yüzünü güldürebilirsiniz. İşte birbirinden romantik Sevgililer Günü mesajları…
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1
14 Şubat Sevgililer Günü'ne geri sayım çoktan başladı ve bu özel gün için bazı planlar yapıldı. Sevginizi ifade etmenin birçok yolu var: Kendi ellerinizle hazırladığınız romantik bir akşam yemeği, baş başa bir tatil veya kişiselleştirilmiş bir hediye. Ancak aşkı ifade etmenin en güzel şekli sözcüklerde gizli. 14 Şubat’ta paylaşabileceğiniz birbirinden romantik Sevgililer Günü mesajları…
2
"Beni bu kadar sevgi dolu ve koruyucu hissettiriyorsun. Kollarında olduğumda her şeyi unutabilirim."Benim ışığım, güneşim, umudum, şimdim ve geleceğim oldun. Seni çok seviyorum"
"Seni her hücremle seviyorum. Sevgililer Günün kutlu olsun!"Tanıştığımızda her Sevgililer Günü'nü seninle geçirmek istediğimi biliyordum.
“Aşk bizim gerçek kaderimizdir. Yaşamın anlamını kendimiz bulamıyoruz, yalnız onu başkalarıyla buluruz.”
3
Hayatımın aşkına... Ben dünyadaki en şanslı insanım çünkü sana sahibim!
Her aşk şarkısı seninle ilgili. Nice Sevgililer Günlerine
Hayatıma bu kadar çok sevgi, neşe ve macera getirdiğin için teşekkür ederim. Seni seviyorum.
Her mevsim boyunca, her zaman... Seni seviyorum. Mutlu sevgililer günü.
4
“Seni görür görmez sen olduğunu biliyordum. Seni seviyorum.”
"Mükemmel yapboz parçaları gibi birbirine uyuyoruz"
"Paylaştığımız küçük şeyler her gün büyülü oluyor."
“Seni her sevdiğim, sonsuza dek olduğu gibi derinden seviyorum.”
"Şaşırtıcı aşkın ve güzelliğinle dünyamı değiştirdiğin için teşekkür ederim."
"Sevgimiz bizi sonsuza dek birlikte tutacak! Hayatımda olduğun için çok şanslıyım. Mutlu sevgililer günü."
5
Sadece Sevgililer Günü'nde değil, aynı zamanda yarın ve sonsuza dek benimle olmanı istiyorum.
Kalbimi aldığın ve sevgi ile doldurduğun için teşekkür ederim.
Bu Sevgililer Günü'nde kalbim seni düşündüğünde, hiç kimsenin duymadığı bir melodi söylüyor.