14 Şubat hediyesi boşanma davası! Ece Erken'i sosyal medya ele verdi

Ece Erken’in avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu sosyal medyada paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı. 1 yıldır beraber olduklarını öğrendiğim ikili, Sevgililer Günü’nde Galvin’de yemek yedi, ardından Gizli Kalsın’a gitti. Ancak Mahmutyazıcıoğlu evli.
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Ünlü sunucu Ece Erken’in yaklaşık 1 yıldır Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğunu öğrendim.
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BOŞANMA DAVASINI İNTERNETTEN AÇTI
Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım da yaklaşık 3 ay önce bu ilişkiden haberdar olmuş.
Benan Hanım durumu öğrenir öğrenmez eşine boşanmak istediğini söylemiş.
Bunun üzerine evden ayrılarak teknesine yerleşen Şafak Bey, 13 Şubat’ta UYAP bilişim sistemi üzerinden online olarak boşanma davası açıp evliliğine nokta koymak için ilk adımı atmış.
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Ece Erken’e Sevgililer Günü hediyesi olarak internet üzerinden açtığı davayı gösteren avukat, 14 Şubat’ta da kutlama yapmak için Erken’i önce Galvin’e yemeğe, ardından da Gizli Kalsın’a eğlenceye götürmüş.
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İKİ TARAFI DA İDARE EDİYOR
Sevgilisinin bu jesti karşısında ayakları yerden kesilen Ece Erken’e kötü bir haberim var. Öğrendiğime göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu o davayı göstermelik olarak açmış. Yani sevgilisinin ağzına bir parmak bal çalmak istemiş sadece...Şafak Bey, aslında eşiyle barışmak istiyor ve eve dönmenin yollarını arıyormuş. Karısının kendisini affetmesi için uğraşan ve ona sevgilisinden ayrılacağını söyleyen Şafak Bey, bir yandan da Erken’e jestler yaparak onun gözünü boyamaya devam ediyormuş.
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Ece Erken geçen hafta da sosyal medyanın gündemindeydi. Erken, sunuculuk yaptığı programda cep telefonunun ekranını kameraya göstermiş, o sırada Instagram’da kullandığı sahte hesaplar ekrana yansımıştı.
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Bebek için Bebek’ten taşındılar
Galatasaray’da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan ve eşi Cemre İnan, ilk bebeklerini geçtiğimiz eylül ayında kucaklarına almıştı. Çift, kızları Lisa Alvin’i daha iyi bir ortamda yetiştirmek için Bebek’teki apartman dairesinden Çubuklu Vadi Konakları’ndaki bir villaya taşındı. Bebek’in kaosundan sıkılan çift, bu yeni evle birlikte Selin-Şahan Gökbakar, Neslişah-Engin Altan Düzyatan gibi ünlü isimlere de komşu oldu.
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Kızları olacak
Haziran 2019’da evlenen futbolcu Mesut Özil ve Türkiye Güzeli Amine Gülşe, anne-baba olmak için gün sayıyor.8 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin kız bebek beklediğini ve mart ayında doğum yapmaya hazırlandığını öğrendim. İngiltere’nin Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil, yaklaşan doğum nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Avrupa Ligi eleme maçı için takımıyla birlikte Yunanistan’a gitmemişti.