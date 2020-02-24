MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Magazin Haberleri14 Şubat hediyesi boşanma davası! Ece Erken'i sosyal medya ele verdi
GeriMagazin 14 Şubat hediyesi boşanma davası! Ece Erken'i sosyal medya ele verdi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Magazin
Haber Giriş: 24 Şubat 2020 - 08:40, /

14 Şubat hediyesi boşanma davası! Ece Erken'i sosyal medya ele verdi

Kelebek yazarı Mehmet Üstündağ, Ece Erken ve avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu aşkını köşesine taşıdı.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
1

Ece Erken’in avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğu sosyal medyada paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı. 1 yıldır beraber olduklarını öğrendiğim ikili, Sevgililer Günü’nde Galvin’de yemek yedi, ardından Gizli Kalsın’a gitti. Ancak Mahmutyazıcıoğlu evli.

2

Ünlü sunucu Ece Erken’in yaklaşık 1 yıldır Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü’nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliğini yapan avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu’yla birlikte olduğunu öğrendim.

3BOŞANMA DAVASINI İNTERNETTEN AÇTI

BOŞANMA DAVASINI İNTERNETTEN AÇTI

Şafak Mahmutyazıcıoğlu’nun 15 yıllık eşi ve iki çocuğunun annesi Benan Hanım da yaklaşık 3 ay önce bu ilişkiden haberdar olmuş.

Benan Hanım durumu öğrenir öğrenmez eşine boşanmak istediğini söylemiş.

Bunun üzerine evden ayrılarak teknesine yerleşen Şafak Bey, 13 Şubat’ta UYAP bilişim sistemi üzerinden online olarak boşanma davası açıp evliliğine nokta koymak için ilk adımı atmış.

4

Ece Erken’e Sevgililer Günü hediyesi olarak internet üzerinden açtığı davayı gösteren avukat, 14 Şubat’ta da kutlama yapmak için Erken’i önce Galvin’e yemeğe, ardından da Gizli Kalsın’a eğlenceye götürmüş.

5İKİ TARAFI DA İDARE EDİYOR

İKİ TARAFI DA İDARE EDİYOR

Sevgilisinin bu jesti karşısında ayakları yerden kesilen Ece Erken’e kötü bir haberim var. Öğrendiğime göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu o davayı göstermelik olarak açmış. Yani sevgilisinin ağzına bir parmak bal çalmak istemiş sadece...Şafak Bey, aslında eşiyle barışmak istiyor ve eve dönmenin yollarını arıyormuş. Karısının kendisini affetmesi için uğraşan ve ona sevgilisinden ayrılacağını söyleyen Şafak Bey, bir yandan da Erken’e jestler yaparak onun gözünü boyamaya devam ediyormuş.

6

Ece Erken geçen hafta da sosyal medyanın gündemindeydi. Erken, sunuculuk yaptığı programda cep telefonunun ekranını kameraya göstermiş, o sırada Instagram’da kullandığı sahte hesaplar ekrana yansımıştı.

7Bebek için Bebek’ten taşındılar

Bebek için Bebek’ten taşındılar

Galatasaray’da forma giyen milli futbolcu Selçuk İnan ve eşi Cemre İnan, ilk bebeklerini geçtiğimiz eylül ayında kucaklarına almıştı. Çift, kızları Lisa Alvin’i daha iyi bir ortamda yetiştirmek için Bebek’teki apartman dairesinden Çubuklu Vadi Konakları’ndaki bir villaya taşındı. Bebek’in kaosundan sıkılan çift, bu yeni evle birlikte Selin-Şahan Gökbakar, Neslişah-Engin Altan Düzyatan gibi ünlü isimlere de komşu oldu.

8Kızları olacak

Kızları olacak

Haziran 2019’da evlenen futbolcu Mesut Özil ve Türkiye Güzeli Amine Gülşe, anne-baba olmak için gün sayıyor.8 aylık hamile olan Amine Gülşe’nin kız bebek beklediğini ve mart ayında doğum yapmaya hazırlandığını öğrendim. İngiltere’nin Arsenal takımında top koşturan Mesut Özil, yaklaşan doğum nedeniyle geçtiğimiz hafta oynanan Avrupa Ligi eleme maçı için takımıyla birlikte Yunanistan’a gitmemişti.

Mehmet Üstündağ
Mehmet Üstündağ
mustundag@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi