14 Şubat hediyesi boşanma davası! Ece Erken'i sosyal medya ele verdi

İKİ TARAFI DA İDARE EDİYOR Sevgilisinin bu jesti karşısında ayakları yerden kesilen Ece Erken’e kötü bir haberim var. Öğrendiğime göre Şafak Mahmutyazıcıoğlu o davayı göstermelik olarak açmış. Yani sevgilisinin ağzına bir parmak bal çalmak istemiş sadece...Şafak Bey, aslında eşiyle barışmak istiyor ve eve dönmenin yollarını arıyormuş. Karısının kendisini affetmesi için uğraşan ve ona sevgilisinden ayrılacağını söyleyen Şafak Bey, bir yandan da Erken’e jestler yaparak onun gözünü boyamaya devam ediyormuş.