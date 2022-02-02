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14 Şubat hangi güne denk geliyor? 2022 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü tarihi

#14 Şubat#14 Şubat Sevgililer Günü#Sevgililer Günü

14 Şubat Sevgililer Günü için geri sayım başladı. Sevgililer Günü her yıl şubat ayı içerisinde dünya genelinde kutlanıyor. Bu gün içerisinde vatandaşlar sevdiklerine hediyeler alıyor, günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyorlar. 14 Şubat tarihine sayılı günler kala araştırmalar hız kazandı. Peki, Sevgililer Günü hangi güne denk geliyor, ne zaman?

1/314 Şubat hangi güne denk geliyor 2022 yılı 14 Şubat Sevgililer Günü tarihi

14 Şubat Sevgililer Günü’nün hangi güne denk geldiği 2022 yılında da merak edilen konulardan biri oldu. Sevgililer Günü için geri sayım heyecanı devam ediyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak. İşte pazartesi gününe denk gelen 2022 yılı Sevgililer Günü tarihi hakkında bilgiler

2/314 ŞUBAT HANGİ GÜNE DENK GELİYOR

14 ŞUBAT HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

14 Şubat, 2022 yılında pazartesi gününe denk geliyor. Bu anlamlı günde, milyonlarca kişi sevdiği kişiyi mutlu edebilmek adına hediyeler alacak ve çeşitli organizasyonlar yapacak.

3/3SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ

SEVGİLİLER GÜNÜ TARİHİ

Her yıl 14 Şubat tarihinde kutlanan Sevgililer Günü, Milattan Sonra III. yüzyıla dayanmaktadır. Rivayete göre İmparator 2. Claudius Roma’yı kendi katı kuralları ile zalimce yöneten bir hükümdardı. Onun için en büyük problem ordusunda savaşacak asker bulamamaktı. Ona göre bu durumun tek sebebi Romalı erkeklerin aşklarını ve ailelerini bırakmak istememeleriydi. İşte bu yüzden Claudias, Roma’daki tüm nişan ve evlilikleri kaldırdı.

Aziz Valentina ise Cladudius’un hükümdarlığı zamanında Roma’da yaşayan bir papazdı. Aziz Valentina kendisi gibi papaz olan Aziz Marius ile birlikte Claudias’un yasağına rağmen gizlice çiftleri evlendirmeye devam etti. Ancak imparator bu durumu bir süre sonra öğrendi. Aziz Valentine, insanları evlendirmeye devam ettiği için tutuklandı ve yaptıklarının cezası olarak sopa ile dövülerek öldürüldü. Valentina Milattan sonra 270 yılının 14 Şubat'ında da Hıristiyan şehitliğine gömüldü.

O gün itibariyle Sevgililer Günü'nün kutlandığı ifade edilmektedir. Sevgililer Günü, normal bir hediye alıp vermekten daha çok, partnerler arasında romantik bir paylaşım ve sevginin geleceğine ilişkin bir yatırım olarak da kabul edilmektedir.

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