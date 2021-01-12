14 Ocak A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri

14 Ocak A101 aktüel kataloğunda bulunan ürünler arasında birçok farklı çeşit bulunuyor. Markete bu hafta da perşembe günü yeni fırsatlar gelecek. A101 14 Ocak aktüel ürünleri arasında turbo fırın 1.299 TL, bulaşık makinesi 1.899 TL, saç kurutma makinesi 79,95 TL, buharlı ütü 399 TL, tek kişilik yorgan 52,95 TL, klavye Mouse seti 39,95 TL, narenciye sıkacağı 99,95 TL fiyatı ile yer alıyor.