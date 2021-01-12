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HaberlerEkonomi Haberleri14 Ocak A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri
GeriEkonomi 14 Ocak A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Ocak 2021 - 10:55 | 

14 Ocak A101 aktüel kataloğu yayımlandı! İşte A101 aktüel ürünleri

A101 aktüel ürünleri her hafta perşembe günleri raflara ekleniyor. Fırsat ürünlerini almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. Sınırlı sayıda gelen haftanın fırsatları arasından ihtiyacı olanları belirlemek isteyenler broşüre yoğun ilgi gösteriyorlar. 14 Ocak A101 aktüel kataloğunda GPS’li konuşma özellikli akıllı saat, cep telefonu, turbo fırın, bulaşık makinesi bulunuyor.

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14 Ocak A101 aktüel kataloğunda bulunan ürünler arasında birçok farklı çeşit bulunuyor. Markete bu hafta da perşembe günü yeni fırsatlar gelecek. A101 14 Ocak aktüel ürünleri arasında turbo fırın 1.299 TL, bulaşık makinesi 1.899 TL, saç kurutma makinesi 79,95 TL, buharlı ütü 399 TL, tek kişilik yorgan 52,95 TL, klavye Mouse seti 39,95 TL, narenciye sıkacağı 99,95 TL fiyatı ile yer alıyor.

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