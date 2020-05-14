14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları: İşte Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri

Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların ‘’ Eczacılık Bayramını ‘’ kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim.

Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.

İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.