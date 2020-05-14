MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları: İşte Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri
GeriGündem 14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları: İşte Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 08:13,

14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları: İşte Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri

14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları ve sözleri, sevdiklerine bu özel günün anlam ve önemine uygun mesajlar göndermek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her yıl 14 Mayıs Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. İşte eczacılık görevini yerine getiren veya yakın bir gelecekte yerine getirecek olan sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Eczacılar Günü her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Bilimsel Eczacılık Günü’nde vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. Siz de en güzel Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.

2ECZACILAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
Abone Olgoogle-news

ECZACILAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI

14 Mayıs Eczacılık Günü’nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim.
Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların “eczacılık günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum.
Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.

3
Abone Olgoogle-news

Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların ‘’ Eczacılık Bayramını ‘’ kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim.
Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun.
İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi