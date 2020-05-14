14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları: İşte Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri
14 Mayıs Eczacılar Günü mesajları ve sözleri, sevdiklerine bu özel günün anlam ve önemine uygun mesajlar göndermek isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Her yıl 14 Mayıs Eczacılar Günü olarak kutlanıyor. İşte eczacılık görevini yerine getiren veya yakın bir gelecekte yerine getirecek olan sevdiklerinize gönderebileceğiniz en güzel Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
Eczacılar Günü her yıl 14 Mayıs tarihinde kutlanıyor. Bilimsel Eczacılık Günü’nde vatandaşlar sevdiklerine günün anlam ve önemine uygun mesajlar gönderiyor, sosyal medya hesapları üzerinden paylaşımlarda bulunuyorlar. Siz de en güzel Eczacılar Günü kutlama mesajları ve sözleri ile sevdiklerinizi mutlu edebilirsiniz.
2
Abone Ol
ECZACILAR GÜNÜ KUTLAMA MESAJLARI
14 Mayıs Eczacılık Günü’nüzü kutlar, mesleğinizin daha da güzel günlere ulaşmasını temenni ederim. Nerede görev yaparsa yapsın, insan sağlığına önemli katkılar sunan tüm eczacıların “eczacılık günü” nü en içten dileklerimle kutluyorum. Gelecek 14 Mayısların, insanlığa mesleğinize güzel günler getirmesi dileklerimle Eczacılık Gününüzü kutluyorum.
3
Abone Ol
Bilimsel eczacılığın akademik kuruluşunun yıl dönümünde tüm eczacıların ‘’ Eczacılık Bayramını ‘’ kutlar , meslek yaşamlarında başarılar dilerim. Eczacılık, insanlığın hastalıklarla verdiği mücadelede, tedavi sürecinin en önemli aktörlerinden biridir. 14 Mayıs Eczacılar Günü tüm Eczacılara Kutlu Olsun. İlaç dağıtım alanlarında kesintisiz 24 saat sağlık hizmeti veren, sağlık sorunlarına yardım için hep yanımızda olan eczacıların Eczacılar Günü Kutlu Olsun.