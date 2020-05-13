14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri

14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Her hafta perşembe günleri yeni aktüel ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta broşürü içerisinde Redmi 8 cep telefonu 1.399 TL, Honor 7S cep telefonu 799 TL, TOSHIBA 43LL3A63DT 43” full hd smart led tv 2.299 TL, rattan oturma grubu 2.299 TL, metal oturma grubu 1.399 TL, yatarlı 3 kişilik salınacak 1.249 TL, askılı salıncak 1.299 TL, gölgelikli salıncak 269,95 TL, büyük kamp sandalyesi 89,95 TL fiyatı iler yer alıyor.