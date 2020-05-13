14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 A101 aktüel ürünleri
A101 aktüel ürünleri her hafta market raflarına ekleniyor. 14 Mayıs 2020 A101 aktüel ürünleri arasında televizyondan elektrik süpürgesine, kamp sandalyesinden bahçe oturma grubuna kadar çok çeşitli ürünler bulunuyor. 14 Mayıs’ta markete 26 jant çift amortisörlü bisiklet 499,95 TL, pedallı ve römorklu traktör 165 TL, rattan oturma grubu 2.299 TL, metal oturma grubu 1.399 TL, büyük kamp sandalyesi 89,95 TL çocuk masa sandalye takımı 129, 95 TL fiyatı ile geliyor. İşte A101 aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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14 Mayıs A101 aktüel ürünler kataloğu yayınlandı. A101’de bu hafta neler var? Her hafta perşembe günleri yeni aktüel ürünler market raflarına ekleniyor. Bu hafta broşürü içerisinde Redmi 8 cep telefonu 1.399 TL, Honor 7S cep telefonu 799 TL, TOSHIBA 43LL3A63DT 43” full hd smart led tv 2.299 TL, rattan oturma grubu 2.299 TL, metal oturma grubu 1.399 TL, yatarlı 3 kişilik salınacak 1.249 TL, askılı salıncak 1.299 TL, gölgelikli salıncak 269,95 TL, büyük kamp sandalyesi 89,95 TL fiyatı iler yer alıyor.