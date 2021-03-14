14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun... İşte en güzel Tıp Bayramı mesajları ve sözleri

“İnsanların sağlıklı ve nitelikli yaşaması için fedakârca çalışma gayreti gösteren doktorlarımız ve sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı Kutlu Olsun”



“Büyük bir fedakârlıkla çalışan başta hekimlerimiz olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun. İyi ki varsınız”



“Yaşatmak için verdikleri mücadelelerle kalbimizde iz bırakan tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.İyi ki varsınız…”