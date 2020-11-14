14 Kasım Sayısal Loto sonuçları belli oluyor – Sayısal Loto çekilişi saat kaçta?
Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği 14 Kasım Sayısal Loto çekilişinin sonuçları için geri dayım devam ediyor. Aldıkları bilete ikramiye çıkıp çıkmayacağını merak eden binlerce kişi, Sayısal Loto çekiliş saatine kilitlenmiş durumda. İlk olarak canlı yayında belli olacak Sayısal Loto sonuçları daha sonra Millipiyangoonline.com üzerinden paylaşılacak. Peki, Sayısal Loto çekilişi saat kaçta gerçekleşecek?
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Sayısal Loto’da bir çekiliş günü daha geldi çattı. Haftanın üç günü gerçekleştirilen Sayısal Loto’da bu haftanın üçüncü çekilişi 14 Kasım’da yapılacak. Çılgın Sayısal Loto sonuçları her hafta canlı yayında yapılan çekilişin ardından yayınlanıyor.
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Şans oyunlarının kare ası olan Sayısal Loto, Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 21.30'da çekiliyor. Sonuçlar Millipiyangoonline.com üzerinden canlı izlenebiliyor ve sorgulanabiliyor.
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Tüm çekilişler canlı yayınlanıyor
Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor. Çekilişler, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve 'Şans Merkezi' adı verilen stüdyoda düzenleniyor ve www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor.