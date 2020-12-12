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Haber Giriş: 12 Aralık 2020 - 07:00 | 

14 gün sonra ilk adım! Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, coronavirüsü yendi

Koronavirüse yakalanan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, 14 günlük karantina sürecinin ardından ilk kez dışarı adım attı. Çift, Belgrad Ormanı’nda yürüyüş yaparken görüntülendi.

Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
1ORMANDA YÜRÜYÜŞ
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ORMANDA YÜRÜYÜŞ

Covid-19 testleri pozitif çıkan Ezgi Eyüboğlu ve Oğulcan Engin, gördükleri tedavi sonrası sağlıklarına kavuştu.

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14 gün boyunca karantinada kalan iki sevgili önceki gün Belgrad Ormanı’nda görüntülendi. 2 hafta sonra ilk kez dışarı çıktıklarını söyleyen sevgililer, 6 km’lik parkurda yürüyüş yaptı.

3ÇEKİMLERE BAŞLIYORUM
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ÇEKİMLERE BAŞLIYORUM

◊ Oğulcan Engin, sağlık durumları hakkındaki soruya “14 günü tamamladık. Sağlığımıza kavuştuk, dışarı çıktık” yanıtını verdi. Ezgi Eyüboğlu da yeni dizisi “Teşkilat”ın çekimlerine kısa süre önce başlandığını, kendisinin deyakında ekibe dahil olacağını söyledi.

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Behlül AYDIN
Behlül AYDIN
baydin@hurriyet.com.tr
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