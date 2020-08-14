14 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu: Koronavirüs dünya genelinde 20 milyonu aştı - İl il koronavirüs vaka sayıları (İstanbul, Ankara, Gaziantep, Adana)
14 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosu yakından takip ediliyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük vaka, ölüm ve iyileşen sayısı ile koronavirüs günlük tablosunu açıklıyor. Ülkemizde koronavirüs son durum tablosu anlık olarak değişirken vaka sayısı dünya genelinde 21 milyon seviyesine erişti. Virüs salgının en yoğun yaşandığı ülkelerden biri olan ABD'de 5 milyon 200 bin vaka bulunuyor. Koronavirüs salgını sonucunda dünya genelinde 760 bin kişi de hayatını kaybetti. Türkiye tablosundaki son durumu Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirme ile açıkladı. Peki il il günlük koronavirüs vaka sayılarında son durum nedir? İşte, koronavirüs Türkiye ve dünyada son durum vaka tablosu.
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Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 68 bine, can kaybı 102 bin 34'e yükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 163 bin 812 olarak kaydedildi.
Hindistan'da vaka sayısı 57 bin 873 artarak 2 milyon 325 bin 26'ya ulaştı, bugüne kadar 46 bin 185 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 635 bin 812 kişi de iyileşti.
Rusya'da vaka sayısı 897 bin 599'a yükselirken, can kaybı 130 artışla 15 bin 131 olarak kayıtlara geçti, 703 bin 175 kişi iyileşti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Kovid-19 aşısının tescillendiğini bildirdi.
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Rusya'daki aşı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.
İspanya'da vaka sayısı 373 bin 692'ye yükseldi, can kaybı 5 artarak 28 bin 581 olarak güncellendi.
İran'da vaka sayısı 331 bin 189'a, can kaybı 18 bin 800'e çıktı, 288 bin 620 kişi de sağlığına kavuştu. Yezd eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle temel ihtiyaç malzemeleri satan dükkanlar dışındaki tüm iş yerlerinin 3 günlüğüne kapatılmasına karar verildi.
İngiltere'de vaka sayısı 312 bin 789'a ulaşırken, son 24 saatte can kaybı kaydedilmeyen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 526 olarak açıklandı.
İtalya'da can kaybı 6 artışla 35 bin 215'e, toplam vaka sayısı 251 bin 237'ye, iyileşenlerin sayısı 202 bin 461'e ulaştı.
İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.
Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti.
Filipinler'in başkenti Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.
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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%1,4) ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (-%1,9) görülmüştür.
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Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%29,4). En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 4 vakadır.
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80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 15,0, erkeklerde ise 21,2’dir.
Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%60,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesindedir (%34,4).
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ABD'de Kovid-19'dan yaşamını yitirenlerin sayısı 170 bin 446’ya yükseldi
ABD'de Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446'ya yükseldi.
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ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en çok can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 56 bin 821 artışla 5 milyon 418 bin 71'e ulaştı.
Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise son 24 saatte 1285 artarak 170 bin 446’ya çıktı.
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Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 2 milyon 844 bini, test yapılanların sayısı 68 milyon 545 bini geçti.
En fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında ABD'yi 3 milyon 229 bin 621 vakayla Brezilya, 2 milyon 483 bin 567 vakayla da Hindistan izliyor.
ABD genelinde ise 602 bin 721 vakayla California salgından en fazla etkilenen eyalet konumunda bulunuyor. California'yı 557 bin 137 vakayla Florida ve 540 bin 221 vakayla Teksas takip ediyor.
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Yunanistan'da Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle tedbirler sıkılaştırılıyor
Yunanistan'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine yeni tedbirlerin uygulanmaya başlayacağı bildirildi.
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Yunanistan Sivil Koruma Bakan Yardımcısı Nikos Hardalias, düzenlediği basın toplantısıyla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın devam etmesi üzerine getirilen ek tedbirleri açıkladı.
Başkent Atina ve Pire'nin de dahil olduğu Attiki, Girit, Doğu Makedonya, Trakya bölgeleriyle Mikonos, Poros ve Santorini adalarındaki eğlence yerleri ve restoranların 24 Ağustos'a kadar 00.00-07.00 saatlerinde kapalı kalacağını belirten Hardalias, vakaların görüldüğü yerlerde tüm sosyal etkinliklerde 50 kişilik grup sınırlandırılması getirildiğini aktardı.
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Hardalias, askeri karargah ve göçmen kamplarındaki tüm alanlarda mecburi maske önleminin uygulanacağını dile getirerek, ayrıca kamu sektöründe, yüksek riskli grupların 31 Ağustos'a kadar uzaktan çalışacaklarını söyledi.
Yunanistan'da salgının başlangıcından bu yana 6 bin 381 vaka kaydedildi, 221 kişi ise Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Attiki, 2 bin 495 vaka sayısıyla ülkede salgının en yoğun yaşandığı bölge olarak öne çıkıyor.
Restoran ve kafeler hariç tüm kapalı alanlarda maske takma zorunluluğu bulunan ülkede, bu kurala uymayanlara 150 avro para cezası uygulanıyor.
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İspanya Kovid-19 salgınında artan vakalar nedeniyle 11 ek önlem açıkladı
İspanya'da Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınında vaka sayılarının yeniden artışa geçmesine karşı ek önlemler aldı.
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Kovid-19 salgınında, günlük sayısının 3 bine yaklaşmasının ardından Sağlık Bakanı Salvador İlla, ülkedeki 17 özerk yönetimin hükümetleriyle acil toplantı yaptı.
Bakan İlla, toplantının ardından basına yaptığı açıklamada, vaka artışlarını önlemek için 11 ek önlem aldıklarını bildirdi.
Bu kapsamda ülke genelinde açık kamusal alanlarda en az 2 metre olan sosyal mesafenin korunmadığı yerlerde sigara içilmesinin yasaklandığını belirten İlla, disko ve barların da kapatıldığını duyurdu.
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İlla, gece yarısından itibaren müşteri kabul etmeleri yasaklanan otel ve restoranların da en geç saat 01.00'de kapatılacaklarını söyledi.
Ayrıca, Kovid-19 ile ilgili sağlık ocaklarına yapılan yeni başvurularda en fazla 72 saat içinde PCR testlerinin yapılacağını aktaran İlla, yaşlı bakımevlerine ziyaretlerin kısıtlanacağını, restoran, kafe gibi yerlerde sosyal mesafenin korunmasına özen gösterileceğini, gençlerin açık alanlarda toplu olarak içki içmesinin engelleneceğini söyledi.
Sağlık Bakanı, Kovid-19 vakalarının yoğun görüldüğü mahallelerde yaşayan herkese kısa sürede PCR testinin yapılmasının da önemine işaret etti.
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İspanya'da Kovid-19 vakalarındaki mevcut durumunun salgının en yoğun olduğu mart-nisan aylarıyla kıyaslanmasının yanlış olduğunu belirten İlla, "Hastanelerdeki yoğunluk açısından tamamen farklı bir durumdayız ancak yeni vaka artışına müsaade edemeyiz." dedi.
Kovid-19 salgınında yeni vakalarda ciddi artışların gözlendiği İspanya'da, Sağlık Bakanlığının dünkü verilerine göre son 24 saatte 2 bin 935 yeni vaka saptandı. Böylece Kovid-19'da PCR testlerine göre toplam vaka sayısı 337 bin 334'e ulaşırken, 28 bin 605 kişi de hayatını kaybetti.
Bugün için şimdiye kadar sadece Katalonya özerk yönetim hükümeti Kovid-19 verilerini güncelleyerek bölgede son 24 saatte 1075 yeni vaka olduğunu duyurdu.
Vatandaşlarına, İspanya'nın (Katalonya, Madrid ve Aragon başta olmak üzere) bazı bölgelerine gitmemeleri tavsiyesinde bulunan birçok Avrupa ülkesi, İspanya'dan gelenlere 14 günlük karantina uygulaması yapıyor.