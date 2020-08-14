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HaberlerGündem Haberleri14 Ağustos (bugün) canlı altın borsası! Gram, çeyrek altın fiyatlarında güncel rakamlar ve altın fiyatları anlık takip ekranı
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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 19:02,

14 Ağustos (bugün) canlı altın borsası! Gram, çeyrek altın fiyatlarında güncel rakamlar ve altın fiyatları anlık takip ekranı

Altın fiyatları 14 Ağustos Cuma gününde, piyasalarda işlemini tamamladı. Yeni güne yatay bir başlangıç yapan gram altın, saat 10.40 itibarıyla önceki kapanışın hemen altında 460,8 lira seviyesinden işlem gördü. Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü çeyrek altın 757 lira oldu. Altın fiyatları piyasalardaki işlemini sürdürürken ekonomistlerin altın yorumlarına gözler çevrildi. İşte, bugün gram, çeyrek altın fiyatlarında güncel rakamlar ve canlı altın fiyatları takibi ekranı.

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Altın için en değerli seçenekler olan gram, çeyrek ve ons altın fiyatları anbean canlı olarak izlenmeye devam ediliyor. Altın fiyatları, anlık gösterdiği reaksiyonlar dolayısıyla canlı takip edilmeye devam ediliyor. Ağustos ayı içerisinde tavan rakamları gören gram altın sonrasında pek çok vatandaş, yatırım aracı olarak altın fiyatları grafiğini yakından takip etmeye başladı. 14 Ağustos 2020 sabahına durağan bir başlangıçla giriş yapan altın fiyatları, bağlantılı seyrettiği ons altının durgun seyri dolayısıyla sakin gidişatına devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 14 Ağustos gram, çeyrek, yarım altın fiyatları

ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

PERŞEMBE CUMA

Alış Satış Alış Satış

24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,60 456,80 461,50 461,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.009,00 3.030,00 3.043,00 3.064,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,50 420,50 421,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.941,00 2.961,00 2.973,00 2.993,00
Yarım Ziynet 1.470,00 1.480,00 1.487,00 1.497,00
Çeyrek Ziynet 735,00 740,00 743,00 748,00

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Altın fiyatları ons bazında 1949 lira seviyelerinde seyrediyor.

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın 748 TL’den alınıyor, 763 TL’den satılıyor.
GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 458 TL’den alınıyor, 461 TL’den satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?

Yarım altın 1.495 TL’den alınıyor, 1.526 TL’den satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 3078TL’den alınıyor, 3109 TL’den satılıyor.

GRAFİKLİ VE ANLIK ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

3ALTIN YORUMLARI: ALTIN DENGE ARAYIŞINDA
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ALTIN YORUMLARI: ALTIN DENGE ARAYIŞINDA

Aylin CEVİZCİ-Stratejist

Piyasalar var olan bu gelişmeleri konuşurken, VIX yani korku endeksi düşüş eğilimi içerisinde kalmaya devam etti. Virüsün ilk çıktığı dönemlerde 60 seviyesini aşan endeks, şimdi 29 seviyesinde seyrediyor ve ons altının yükselişinde VIX’ın vermiş olduğu tepki ise oldukça sınırlıydı.

Dolayısıyla ons altın, VIX hareketinden bağımsız şekilde piyasanın riskleri altında barındırdığı her türlü unsuru sert şekilde fiyatladı ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştı. Bundan sonraki süreçte yeni vaka artışları belki de ons altını bu kadar fiyatlandırabilecek mi ya da ABD – Çin arasındaki gelişmeler kıymetli metali hareketlendirmeye yetebilir mi işte bu kısım tartışmaya açık. Ama kısa bir süre içerisinde hızlı yaşanan bu yükseliş sonrası altın düzeltmeye girdi ve şimdi de denge arayışında olduğu aşikâr.

Bu denge arayışı sonrasında yönün tayin edilebilmesi için önümüzde hangi gelişmeler var öncelikle bunları masaya koymak gerekir. Birincisi ABD’de seçim için çalışmalar ve isimler haber akışlarında kendini sıkça gösteriyorken, kasım ayı seçimleri oldukça hareketli olacağa benziyor. İkinci olarak, önce Rusya ardından ABD’den aşıya yönelik çalışmaların ilerleme kaydettiği yönünde iddialar geldi. Genel temenni aşı sürecinde eylül ve ekim gibi çözüme ulaşması. Nedeni ise mevsimsel etkiler ile grip gibi hastalıkların artmasının coronavirüs sürecini tekrardan tetikleyebileceği. Bu durumda aşının hızla sonuçlandırma isteğini doğuruyor. Bu nedenle aşıya yönelik çalışmalar altın için kritik detaylardan biri. Diğer bir gelişme ise ekonomik verilerde açılmalar sonrasında görülen toparlanma eğiliminin devam edip etmeyeceği ve bundan sonraki veriler ile Merkez Bankalarının tonunun nasıl olacağı. Son olarak da ülkelerin ve özellikle de ABD’nin teşvik konusundaki tutumu. Ki teşvikle ilgili görüşmeler sürüyor ve belki de kısa zamanda neticeye kavuşması da muhtemel. Bu nedenle altın için kritik bazı gelişmeler var ki bunlarda yönün belirlenmesi adına önemli olacak.

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Temel görünüm kıymetli metal için farklı argümanları ortaya koyarken teknik neler söylüyor diye incelemek gerekir. Çünkü temel gelişmelerin belirsizliği ve zamana yayılımlı olması kesin bir yorumdan uzak kalmaya neden oluyor. Bu nedenle birkaç teknik gösterge ile ons altını incelediğimizde dönüş sinyalleri zirve hareketi sonrası gelmiş durumda. Ama göstergelerin dönüşündeki sürecin aşağı yönlü hareketin devamına net şekilde sinyal vermediğini belirtelim. Ama burada önemli birkaç seviyenin altını çizmek gerekir. Öncelikle yukarıda 1.977 dolar seviyesi üzerine kalıcı bir görünüm temel anlamdaki gelişmeler ile oluşmadıkça satış imkanının bu bölgeden oluşabileceğini belirtelim. Aşağıda ise 1.921 dolar destek seviyesinin altına sarkmaların olması halinde düşüşlerin 1.860 dolar seviyesine kadar uzayabileceğini söyleyebiliriz.

Fakat ons altındaki hızlı yükseliş sonrası düzeltmeyi normal karşıladığımızı belirtelim ve bundan sonraki yönün tayin edilebilmesi adına temeldeki her bir dinamiğin kritik önemde olduğunun da altını çizelim. Bu nedenle teknik görünüm düşüşe kısmi anlamda sinyal yakmasına karşın, kritik bir bölgede olan kıymetli metalin temel anlamdaki gelişmeler ile dönmesi de oldukça muhtemel. Bu nedenle belirlenecek stratejilerin güçlü destek ve direnç noktalarında dikkate alınması ara noktaların yatırımcılar için riskli bir tablo oluşturabileceğini söyleyebiliriz. Son olarak da özellikle şu anki hareket alanının bekle – gör stratejik olarak yönetilmesinde fayda var.

5ALTIN YORUMLARI
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ALTIN YORUMLARI

Analistler, ABD ve Çin arasındaki gerilim, Doğu Akdeniz'deki gelişmeler ve ABD'de görüşülen teşvik paketine ilişkin belirsizliğin, altının ons fiyatındaki düşüşü sınırladığını belirtti.Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın beklenti anketi, yurt dışında ise ABD'de sanayi üretimi ve Avro Bölgesi'nde büyüme verilerinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.950 doların direnç olarak öne çıktığını, gram altında ise 440-470 lira bandının izleneceğini kaydetti.

6ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NE KADARDAN KAPATTI
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ALTIN FİYATLARI ÖNCEKİ GÜNÜ NE KADARDAN KAPATTI?

Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı, önceki günü yüzde 0,40 artışla 456,80 liradan tamamladı.

İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 740,00 lira, Cumhuriyet altını 3.030,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 0,40 yükselişle 456,80 liradan işlem gördü.

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 454,80 455,00 456,60 456,80
Cumhuriyet Ata Lira 2.997,00 3.018,00 3.009,00 3.030,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,00 419,00 416,50 420,50
Lira(Tam) Ziynet 2.929,00 2.949,00 2.941,00 2.961,00
Yarım Ziynet 1.464,00 1.474,00 1.470,00 1.480,00
Çeyrek Ziynet 732,00 737,00 735,00 740,00

7ALTIN YÜKSELİR Mİ
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ALTIN YÜKSELİR Mİ?

Murat ÖZSOY

Biz Finansal Danışmanlık - Kurucu Ortak

Ons altının 2020 yılı başından bugüne kadar olan değer artışı yüzde 35 seviyelerine geldi. Buraya kadar olan sürecin önemli bir bölümünü öncelikle kısaca bir hatırlamakta fayda var. Çünkü günlük yorumlarımızda belirttiğimiz destek ve direnç seviyelerinin ne denli yakın takip edilmesi gerektiğinin de somut bir örneği olması açısından önemli olduğunu düşünüyoruz.Hatırlayalım…

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Ons altın 13 Nisan’da 1700 dolar seviyesini ilk defa geçmesinin ardından 3 ayı biraz aşkın süre sonra, 20 Temmuz’da, gün içinde gördüğü en yüksek seviye 1820,58 dolara kadar olan zaman diliminde aşağıda 1670 dolar seviyelerinde destek görürken yukarıda 1740 dolar direncini aşma denemelerinde bulundu.

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Nihayetinde bu direnci kırıp sonraki adım olan 1800 dolar psikolojik direnç seviyesini de geçmesiyle birlikte 20 Temmuz’dan sonra başlayan ve bugüne kadar devam eden çok hızlı bir artış ivmesi yakalayarak sürekli rekorlar tazelediği bir süreç içine girdi.

Neticede, 20 Temmuz’dan bugüne kadar olan bu seri kademeli artış ivmesinden günlük yorumlarımızda da bahsediyorduk ki ons altın fiyatlarının bugünkü seviyelere gelmesi aslında çok da sürpriz ve beklenen ötesi bir gelişme olmadı.

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