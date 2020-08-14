14 Ağustos (bugün) canlı altın borsası! Gram, çeyrek altın fiyatlarında güncel rakamlar ve altın fiyatları anlık takip ekranı

Altın için en değerli seçenekler olan gram, çeyrek ve ons altın fiyatları anbean canlı olarak izlenmeye devam ediliyor. Altın fiyatları, anlık gösterdiği reaksiyonlar dolayısıyla canlı takip edilmeye devam ediliyor. Ağustos ayı içerisinde tavan rakamları gören gram altın sonrasında pek çok vatandaş, yatırım aracı olarak altın fiyatları grafiğini yakından takip etmeye başladı. 14 Ağustos 2020 sabahına durağan bir başlangıçla giriş yapan altın fiyatları, bağlantılı seyrettiği ons altının durgun seyri dolayısıyla sakin gidişatına devam ediyor. Peki, altın fiyatları ne kadar oldu? İşte, 14 Ağustos gram, çeyrek, yarım altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI KAPANIŞTA NE KADAR OLDU?
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,07 artışla 461,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 748,00 lira, Cumhuriyet altını 3.064,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,07 yükselişle 461,70 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
PERŞEMBE CUMA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 456,60 456,80 461,50 461,70
Cumhuriyet Ata Lira 3.009,00 3.030,00 3.043,00 3.064,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 416,50 420,50 421,00 425,00
Lira(Tam) Ziynet 2.941,00 2.961,00 2.973,00 2.993,00
Yarım Ziynet 1.470,00 1.480,00 1.487,00 1.497,00
Çeyrek Ziynet 735,00 740,00 743,00 748,00