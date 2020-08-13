14 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel kataloğu

14 Ağustos BİM aktüel ürünler kataloğu araştırılıyor. BİM markete bu hafta da birçok yeni fırsat ürünü geliyor. 14 Ağustos kataloğu içerisinde uydu alıcılı TV 1.399 TL, baskül 79,90 TL, smart saat 75 TL, su geçirmez çanta 29,90 TL, desenli gaz lambası 75 TL, oyuncak yazar kasa 69,90 TL, karma hikaye kitapları 3,95 TL, sevimli oyuncak köpekler 14,90 TL fiyatı ile yer alıyor. Bu hafta çok amaçlı dolap 229 TL, sinek uzaklaştırıcı pervane 49,90 TL’den satışa çıkarılacak. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı…