14 Ağustos altın fiyatları: Ons Altın fiyatları yükseliyor mu?: Altın fiyatları bugün ne kadar (çeyrek altın ve gram altın)

Bundan sonra bizi nasıl bir süreç bekliyor? Sorunun cevabını bulmak için öncelikle ons altını buraya getiren koşullar nelerdi ve bu koşullar halen geçerliliğini koruyor mu buna bakalım. Kovid-19 salgını sonrasında küresel Merkez Bankalarının genişleyici para politikaları sonucunda piyasalara bol likidite enjekte etmeleri, küresel faiz oranlarının sıfıra hatta sıfırın altında eksi seviyelere gerilemesi, ABD 2 yıllık ve 10 yıllık tahvil getirilerinin tarihi düşük seviyelerde olması, Amerikan dolar endeksinin 2018 yılından bu yana en düşük seviyelere gerilmesi, önümüzdeki döneme ilişkin belirsiz ve tahmin edilemez ortamdan kaynaklı vaziyetin yatırımcıları riskli varlıklardan daha az riskli varlıklara yönlendirmesi gibi faktörler biraraya gelince altına olan talep giderek arttı ve bugünkü duruma geldik.