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Ekonomi
Umut ERDEM/ANKARA
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 07:06,

132 yeni kriter geldi! Bu kurallara dikkat...

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, yeni turizm sezonu kapsamında konaklama ve yeme içme tesislerini 132 kriterde değerlendirecek. Kriterler arasında sauna, hamam, buhar banyosunun kullanım süresinin en çok 30 dakika ile sınırlandırılmasından, mutfak personelinin takı veya taşlı alyans kullanımına, çalışanların biyometrik yüz tanımlarının kayıt altına alınmasından, açık büfede cam siperlik, hamamda tek kullanımlık kese uygulamasına kadar detaylı önlemler yer aldı.

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1
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Bakanlık, ‘Sağlıklı Turizm Sertifikasyonu’ programı kapsamında, pandemi süresince uygulanacak koronavirüs ve hijyen uygulamaları değerlendirme formu hazırladı.

2
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Formda, konaklama ve yeme içme tesislerinin sertifikayı alabilmesi için uygulaması gereken kriterler belirlendi. Bu kriterlerden bazıları özetle şunlar oldu:

3AYNI ODADA KALANLAR
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AYNI ODADA KALANLAR

* Sosyal mesafe planı hazırlanmış mı? Sosyal mesafe kuralları uygulama şartlarında aynı odada kalan (Aile vb.) kişiler grup olarak dikkate alınıyor mu?

4
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* Misafirlere, resepsiyonda koronavirüs ile hijyen konusunda alınan önlemler ve uygulamalar ile misafirlerin uyacakları kurallar hakkında yazılı bilgi veriliyor mu?

5
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* Havalandırma filtreleri düzenli olarak değiştiriliyor mu?

6BİOMETRİK YÜZ TANIMLAMA
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BİOMETRİK YÜZ TANIMLAMA

* Çalışanların işe giriş ve çıkışlarında vücut ısısı ölçümleri termal sensörle yapılıp ve biyometrik yüz tanımları aynı anda kayıt altına alınıp takibi sağlanıyor mu?

7
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* Vücut sıcaklığı kayıtlarının doğrulanmasına istinaden kabul edilen sıcaklık aralığı haricinde bir tespit mevcut ise alınacak aksiyonlar tanımlı mı?

8
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* Çalışanlar MEB onaylı Hijyen Eğitimi Sertifika’sına sahip mi?

9
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* Misafirlerin yapacağı ödemelerde, nakit ödeme yerine mümkün olduğunca temassız pos cihazları, online ödeme vb. yöntemler tercih ediliyor mu?

10
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* Oda kartı veya anahtarı, havlu kartı, kalem, resepsiyon zili vb. ekipmanların kullanım tekrarı olması durumunda dezenfeksiyonu gerçekleştirilerek uygun şekilde muhafazası sağlanıyor mu?

11TAKI VE TAŞLI ALYANS AYARI
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TAKI VE TAŞLI ALYANS AYARI

* Mutfaklarda çalışan personeller; takı, taşlı alyans veya herhangi bir aksesuar taşıyor mu?

12
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* Odalardaki su ısıtıcıları, televizyon ve klima kumandaları her misafir otelden ayrıldığında dezenfekte ediliyor mu?

13
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* Odalarda tek kullanımlık (şampuan, sabun, duş bonesi, bardak, tabak, çatal bıçak takımları vb.) malzemelerin kullanılması için düzenleme yapılmış mı?

14SANDALYELER ARASI 60 SANTİMETRE
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SANDALYELER ARASI 60 SANTİMETRE

* Masalar arası en az 1.5 metre, sandalyeler arasında ise 60 santimetre mesafe bırakılmış mı?

15
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* Yeme&içme alanlarında servis ekipmanları servis öncesi ve sonrası düzenli olarak temizleniyor mu?

16
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* Masa üzerinde tek kullanımlık tuzluk, biberlik, peçetelik bulunuyor mu?

17
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* ‘Açık Büfe’ uygulamasının sürdürülmesi durumunda, büfede bulunan yiyeceklerin misafirler tarafından alınmaması ve yiyeceklerle temas kurmalarına yönelik bir cam siperlik bulunuyor mu?

18BUHAR BANYOSUNA 30 DAKİKA
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BUHAR BANYOSUNA 30 DAKİKA

* Havuz suyundaki klor seviyesinin açık havuzlarda 1-3 ppm, kapalı havuzlarda 1 ile 1,5 ppm arasında tutuluyor mu?

19
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* Havuz ve plaj çevresinde tuvaletler, duş ve soyunma kabinleri için öngörülen temizlik ve dezenfeksiyon faaliyetleri kayıt altına alınıyor mu?

20
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* Sauna, hamam, buhar banyosu gibi alanların, misafir tarafından kullanım süresi en çok 30 dakika ile sınırlandırılarak sonrasında en az 15 dakika alanın temizlenmesi için düzenleme yapılıyor mu?

21
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* Spor salonunun giriş çıkış saatleri ile kişi sayısı sınırlandırması düzenlemesi yapılıyor mu? İlgili alanları kullanan misafirler kayıt altına alınıyor mu?

22
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* İlgili alanda kullanılan malzemelerin (kese, sabun, duş jeli, şampuan vb.) mümkün mertebe tek kullanımlık olması sağlanıyor mu?

23HAŞERE PROTOKOLÜNE DİKKAT
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HAŞERE PROTOKOLÜNE DİKKAT

* Haşere ve zararlılarla mücadele, otel yönetimi tarafından hazırlanan protokole göre uygulanıyor ve kayıt altına alınıyor mu?

24
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* Acil durumlar ile hasta, semptomlu veya şüpheli vaka tespit edilmesi (Salgın Hastalıklar Kriz Yönetimi gerekliliklerini içerir şekilde) halinde uygulanacak protokol, ulaşılacak kişi ve kurumlar belirlenmiş mi?

25
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* Misafirlerin otele girişte veya konaklamaları sırasında herhangi bir hastalık belirtileri göstermeleri halinde (öksürme, halsizlik, yüksek ateş vs.) personelin müdahale planı hakkında bilgisi var mı?

26
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* Otel içerisinde acil durumlarda izolasyon alanları belirlenmiş mi?

27
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* COVID-19 teşhisi konulan misafirin odasındaki nevresim, çarşaf havlu gibi tüm tekstil malzemesi ayrı ayrı poşetlere konularak çamaşırhane veya otel dışında çamaşır yıkama hizmeti alınan firmaya iletilerek bu ürünlerin diğer malzemelerden ayrı olarak yıkanması sağlanıyor mu?”

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