13 yıllık babalık davasında şok gerçek

Belediye Başkanlığı ve Milletvekilliği döneminde evinde hizmetli olarak çalışan H.U.’nun kızı F.E, 2007 yılında ölen ve yıllarca baba olarak bildikleri G.A’nın biyolojik babası olmayabileceği iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, 2015 yılında adli tıp hekimi ve hakim gözetiminde G.A.’nın mezarı açılarak DNA örnekleri alınmıştı.