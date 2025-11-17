13 yaş küçük sevgilisi ile el ele

Ahu Yağtu, önceki Bora Cengiz ile Bebek’te objektife takıldı. Sahil hattında el ele yürüyen ikili, ardından araçlarına bindi. Soruları yanıtlamayan çift sadece “İyi geceler” demekle yetindi. (Sayit DURMAZ) Magazin dünyasında yaş farkı aşk yaşamaya engel bir durum değil... Her ne kadar erkeğin büyük olduğu ilişikilere alışık olsak da, Ahu Yağtu ile aynı durumda olan isimler de var! İşte aralarındaki yaş farkı uzun süre konuşulan ünlü çiftler... Türkiye'nin en yakışıklı oyuncuları arasında gösterilen Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başar Dizer Tatlıtuğ'dan 7 yaş küçük. Şarkıcı Demet Akalın, kızının babası Okan Kurt'tan 10 yaş büyük. Aralarındaki yaş farkı her daim konuşulan Pınar Altuğ ile Yağmur Atacan arasında 8 yaş var. Meslektaşı Gupse Özay ile mutlu bir evliliği olan Barış Arduç, eşinden 3 yaş küçük. Rol aldıkları dizi setinde tanışıp evlenen, geçtiğimiz aylarda da oğulları Aziz'i kucaklarına alan Neslihan Atagül ile Kadir Doğulu'nun yaş farkı 10. Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında nikah masasına oturduğu oyuncu eşi Sinem Kobal arasında 13 yaş var. 2014 yılında Los Angeles'da Kenan Doğulu ile nikah masasına oturan Beren Saat, eşinden 10 yaş küçük. Pınar Tevetoğlu ile gözlerden uzak mutlu bir evliliği olan Megastar Tarkan, eşinden 14 yaş büyük. Ali Atay ile Hazal Kaya arasında 14 yaş var. Tolgahan Sayışman, tescilli güzel olan eşi Almeda Abazi'den 10 yaş büyük. 2009 yılında nikah masasına oturan oyuncu çift Bergüzar Korel ile Halit Ergenç arasında da 14 yaş fark var.