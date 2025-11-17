×
13 yaş küçük sevgilisi ile el ele

Güncelleme Tarihi:

#Yaş Farkı Olan Ünlü Çiftler#Ahu Yağtu#Pınar Altuğ
Oluşturulma Tarihi: Kasım 17, 2025 08:55

Oyuncu Ahu Yağtu, gönlünü kendisinden 13 yaş küçük meslektaşı Bora Cengiz’e kaptırdı. Sürpriz aşk Bebek’te ortaya çıktı.