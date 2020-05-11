13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri
BİM aktüel ürünler kataloğu güncel olarak yayınlanıyor. Market tarafından 15 Mayıs BİM aktüel ürünlerinin 13 Mayıs Çarşamba günü satışa çıkarılacağı duyuruldu. Önümüzdeki hafta da yine aktüel ürünler çarşamba günü raflara eklenecek. Bu hafta broşürü içerisinde Realme C2 Cep Telefonu 999 TL, Kablosuz Kafa Bantlı Kulaklık 89,90 TL, 3’lü Dekoratif Ahşap Fener 99,90 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte aktüel ürünlerin tamamı…
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15 Mayıs BİM aktüel ürünleri bu hafta çarşamba günü raflara eklenecek. Market tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki hafta da aktüel ürünlerin çarşamba günü satışa çıkarılacağı duyuruldu. 13 Mayıs broşürü içerisinde Kablosuz Klavye Mouse Set 79,90 TL, 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 229 TL fiyatı ile bulunuyor. Birçok bebek ürünü bu hafta satışa çıkarılıyor. Bu ürünler arasında bebek maması hazırlayıcı, anne yanı bebek yatağı, bebek oturağı, bebek alt açma seti, pijama takımı da bulunuyor.