13 Mayıs BİM aktüel ürünler kataloğu yayında! İşte 2020 BİM aktüel ürünleri

15 Mayıs BİM aktüel ürünleri bu hafta çarşamba günü raflara eklenecek. Market tarafından yapılan açıklamada önümüzdeki hafta da aktüel ürünlerin çarşamba günü satışa çıkarılacağı duyuruldu. 13 Mayıs broşürü içerisinde Kablosuz Klavye Mouse Set 79,90 TL, 1 TB taşınabilir Harddisk 3.0 229 TL fiyatı ile bulunuyor. Birçok bebek ürünü bu hafta satışa çıkarılıyor. Bu ürünler arasında bebek maması hazırlayıcı, anne yanı bebek yatağı, bebek oturağı, bebek alt açma seti, pijama takımı da bulunuyor.