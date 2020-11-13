13 Kasım'da Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'dan elenen ve kolyeyi alan isim

Doya Doya Moda'da her hafta olduğu gibi bu cuma da haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın son gününde yarışmacılar elenmemek ve birinci olabilmek için mücadele ediyor. Doya Moda'nın 13 Kasım'da yayımlanan bölümünde yarışmacılar, günün konsepti olarak 'Kemal'in Konseptleri'nde jüri üyelerinin karşısına çıktı. Yarışmacılar, bu konsept için 600 TL verildi.