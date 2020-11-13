13 Kasım'da Doya Doya Moda'da kim elendi? Doya Doya Moda'dan elenen ve kolyeyi alan isim
Doya Doya Moda’da haftanın finali heyecanı yaşanıyor. İkinci sezon macerasını hız kesmeden sürdüren Doya Doya Moda’nın 13 Kasım tarihli bölümünde önce haftanın kazananı ardından elenen isim belli olacak. ‘Doya Moda'da kim elendi?’ Sorusu jüri üyelerinin verdiği puanlar neticesinde cevap bulacak.
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Doya Doya Moda'da her hafta olduğu gibi bu cuma da haftanın finaliyle izleyici karşısına çıktı. Haftanın son gününde yarışmacılar elenmemek ve birinci olabilmek için mücadele ediyor. Doya Moda'nın 13 Kasım'da yayımlanan bölümünde yarışmacılar, günün konsepti olarak 'Kemal'in Konseptleri'nde jüri üyelerinin karşısına çıktı. Yarışmacılar, bu konsept için 600 TL verildi.
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DENGELER DEĞİŞEBİLİR
Doya Doya Moda'da yarışmacılar haftanın finalinde 10 puan üzerinden değerlendiriliyor. Bu nedenle Doya Doya Moda’da haftanın kazananı ve kaybedeni sürpriz bir isim olabiliyor.
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DOYA DOYA MODA'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?
Doya Doya Moda 6 Kasım bölümünde haftanın birincisinin belli olmasının ardından eleme potasına kalan isimler açıklandı. Daha sonra da yarışmanın jürisi üyelerinden Kemal Doğulu, elenen ismi duyurdu. Kemal Doğulu, bu hafta Doya Doya Moda'dan elenen ismin, Tuğçe olduğunu açıkladı.