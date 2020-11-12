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HaberlerEkonomi Haberleri13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM bu hafta aktüel ürünleri
GeriEkonomi 13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM bu hafta aktüel ürünleri
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Hürriyet
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Ekonomi
Haber Giriş: 12 Kasım 2020 - 11:00 | 

13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM bu hafta aktüel ürünleri

BİM 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. Market raflarına bu hafta da cuma günü birçok yeni fırsat ürünü eklenecek. 13 Kasım BİM aktüel kataloğunda gaming 400 kulaklık 199 TL, bluetooth kulaklık 149 TL, şarjlı saç ve sakal favori düzeltici 49,90 TL, şarjlı el süpürgesi 229 TL, katlanır yatak 179 TL, dijital yazı tahtası 29,90 TL, saç kurutma makinesi 99,90 TL, plastik sandalye 59,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

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BİM markete her hafta belirli günlerde fırsat ürünleri geliyor. Sınırlı sayıda gelen aktüel ürünleri almak isteyenler erken saatlerde şubelere gidiyorlar. 13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde koridor barfisk 49,90 TL, kız-erkek çocuk kazak 17,90 TL, ışıklı çizme 29,90 TL, cep telefonu 2.299 TL, 32 inç uydu alıcılı ready tv 999 TL, çok amaçlı dolap 229 TL, 6’lı ayaklı tatlı kasesi 24,90 TL fiyatı ile yer alıyor.

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