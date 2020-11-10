13 Kasım BİM aktüel kataloğu yayımlandı! BİM’e bu hafta neler geliyor?
BİM 13 Kasım aktüel ürünler katlaoğu yoğun ilgi görüyor. Markete her hafta salı ve cuma günleri yeni ürünler geliyor. Bu hafta raflarına eklenecek olan fırsatlar arasında laptop 4.499 TL, gaming 200 mouse 129 TL, gaming 400 çanta 179 TL, kablosuz şarjlı süpürge 899 TL, konvektör ısıtıcı 139 TL, saç kurutma makinesi 99,90 TL, plastik sandalye 59,90 TL fiyatı ile yer alıyor. İşte BİM aktüel ürünleri…
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BİM markete her hafta yeni ürünler geliyor. 13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu içerisinde saç kurutma makinesi 99,90 TL, cep telefonu 2.299 TL, çok amaçlı dolap 229 TL, kamuflaj sırt çantası 39,90 TL, uzun avcı yağmurluğu 42,90 TL, kamuflaj desenli avcı eldiveni 25 TL, fincan ve mini demlik seti 39,90 TL, gaming 400 çanta 179 TL, kablosuz şarjlı süpürge 899 TL, kurutmalık 59,90 TL, krom sini 29,90 TL, çift kulplu cam kapaklı tava 69,90 TL fiyatı ile bulunuyor.