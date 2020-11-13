13 Kasım altın fiyatları canlı: Altın fiyatları düşecek mi, artacak mı? Ons altın ve analistlerden 2020 altın yorumları bilgisi

PİYASALARDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı dün günü yüzde 1,17 azalışla 466,50 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, dün kapanışta çeyrek altın 756,00 lira, Cumhuriyet altını 3.094,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 1,17 düşüşle 466,50 liradan işlem gördü.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, bir önceki gün ve dün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
ÇARŞAMBA PERŞEMBE
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 471,80 472,00 466,30 466,50
Cumhuriyet Ata Lira 3.110,00 3.131,00 3.073,00 3.094,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 430,00 434,00 425,30 429,30
Lira(Tam) Ziynet 3.039,00 3.059,00 3.003,00 3.023,00
Yarım Ziynet 1.520,00 1.530,00 1.502,00 1.512,00
Çeyrek Ziynet 760,00 765,00 751,00 756,00