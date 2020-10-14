13 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte MasterChef eleme potasına giren isimler ve kazanan takım

MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için şeflerin karşısında mücadele verdi. Danilo şefin özel tarifi olan Ratatouille için kırmızı takım yarışmacılarına 40 dakika süre verildi.



Sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve yemeği en iyi yapan üç isim Sefa, Eray ve Ayyüce oldu. .



Bir oylama daha yapan şefler oybirliği ile açıklanan karara göre Ayyüce'nin bireysel dokunulmazlığı kazandığını duyurdu.