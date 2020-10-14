13 Ekim MasterChef eleme adayları kimler? İşte MasterChef eleme potasına giren isimler ve kazanan takım
MasterChef eleme adayları kimler? sorusu son bölümle beraber yanıtına kavuştu. Dokunulmazlık oyunlarının ardından kazanan isimlerin kesinleşmesiyle MasterChef eleme potasına iki isim girdi. Haftanın ilk dokunulmazlık heyecanının yaşandığı gecede mavi takım dokunulmazlığı kazanırken, bireysel dokunulmazlığı alan Ayyüce kendisini garanti altına aldı. MasterChef'in 13 Ekim tarihli 77. bölümünde Barbaros'un eleme oylamasında Sefa'ya söyledikleri ise son bölüme damga vurdu. İşte, MasterChef kazanan takım ve eleme potasına giren isimler.
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MasterChef'te kazanan takım ve eleme adayları MasterChef Türkiye'nin 13 Ekim akşamı ekranlara gelen son bölümünde belli oldu. Yedi pide çeşidinin yapıldığı gecede, kırmızı ve mavi takım yarışmacıları zamanla yarıştı. Şeflerin tadım bölümü sonrasında, dokunulmazlığı kazanan takım mavi takım olurken, kırmızı takımda iki isim potaya girdi. Bireysel dokunulmazlığı alan Ayyüce ilk eleme adayı olarak Didem'in ismini verdi. İşte, MasterChef son bölümün özeti.
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MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?
MasterChef Türkiye'de gecenin ilk eleme adayını dokunulmazlığı kazanan Ayyüce gecenin ilk eleme adayı olarak Ayyüce'nin ismini verdi.
Kırmızı takımda yapılan oylamada ise 6 oyla ikinci eleme adayı Özgül oldu.
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MASTERCHEF'TE DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin 77. bölümünde kaptanlık düellosunda avantajı kazanan Uğur yarışmacı eşleşmeleri ve yemekleri seçti. Haftanın ilk dokunulmazlık oyununda şefler yarışmacılardan yedi çeşit pide yapmasını istedi. Danilo, Somer ve Mehmet şef bu turda yarışmacılara 50 dakika süre verdi.
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Süre sonunda pidelerin tadına bakan şefler oy birliği ile dokunulmazlığı kazanan takımın mavi takım olduğunu açıkladı. Kırmızı takım ise bireysel dokunulmazlık oyunu için yeniden mutfağa girdi.
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MASTERCHEF BİREYSEL DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?
MasterChef 2020'de dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım yarışmacıları bireysel dokunulmazlığı almak için şeflerin karşısında mücadele verdi. Danilo şefin özel tarifi olan Ratatouille için kırmızı takım yarışmacılarına 40 dakika süre verildi.
Sürenin sonunda şefler tadım yaptı ve yemeği en iyi yapan üç isim Sefa, Eray ve Ayyüce oldu. .
Bir oylama daha yapan şefler oybirliği ile açıklanan karara göre Ayyüce'nin bireysel dokunulmazlığı kazandığını duyurdu.