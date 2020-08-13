Gündem Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 16:03 , 13 Ağustos 2020 - 16:03

13 Ağustos Koronavirüs haritası günlük veriler: Türkiye koronavirüs tablosunda vaka ve ölüm sayısı.. Coronavirüs risk haritası

13 Ağustos Türkiye günlük koronavirüs tablosu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından paylaşıldı. Corona virüs salgınında Türkiye tablosuyla ilgili son gelen bilgilere göre, vefat sayısı 18 oldu, iyileşen sayısı ise 934 olarak kaydedildi. Bakan Koca, 2 Mart'tan itibaren en yüksek test sayısına son 24 saate ulaşıldığını bildirdi. Koronavirüs vaka sayıları dünya verilerine de yansıdı. Gelen verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 526 bini aştı. Virüs nedeniyle 745 bin 981 kişi yaşamını yitirdi. Amerika ve Brezilya'da ciddi tablo sürmeye devam ederken, iki ülke de hem vaka hem de ölüm sayısı katlanıyor. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaşırken, Sağlık Bakanlığı illerin günlük vaka sayılarını da açıkladı. Peki İstanbul, Ankara, Gaziantep günlük vaka sayısı nedir? İşte merak edilen detaylar.