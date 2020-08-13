Gündem Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 20:09 , 13 Ağustos 2020 - 20:09

13 Ağustos Koronavirüs haritası günlük veriler: Türkiye koronavirüs (coronavirüs) tablosunda vaka ve ölüm sayısı.. Coronavirüs risk haritası

13 Ağustos Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından vaka, ölüm ve iyileşen sayısıyla açıklandı. Corona virüs salgınında Türkiye tablosuyla ilgili son gelen bilgilere göre, vefat sayısı 21 iyileşen sayısı ise 968 oldu. Bakan Koca, 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısının 349.003 olduğunu bildirdi. Koronavirüs vaka sayıları dünya verilerine de yansıdı. Gelen verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 526 bini aştı. Virüs nedeniyle 745 bin 981 kişi yaşamını yitirdi. Amerika ve Brezilya'da ciddi tablo sürmeye devam ederken, iki ülke de hem vaka hem de ölüm sayısı katlanıyor. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaşırken, Sağlık Bakanlığı illerin günlük vaka sayılarını da açıkladı. Peki İstanbul, Ankara, Gaziantep günlük vaka sayısı nedir? İşte merak edilen detaylar.