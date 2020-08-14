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Haber Giriş: 14 Ağustos 2020 - 00:14,

13 Ağustos Koronavirüs (coronavirüs) tablosu günlük veriler: Türkiye koronavirüs vaka ve ölüm sayısı.. Coronavirüs risk haritası

13 Ağustos Türkiye günlük koronavirüs tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından vaka, ölüm ve iyileşen sayısıyla açıklandı. Corona virüs salgınında Türkiye tablosuyla ilgili son gelen bilgilere göre, vefat sayısı 21 iyileşen sayısı ise 968 oldu. Bakan Koca, 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısının 349.003 olduğunu bildirdi. Koronavirüs vaka sayıları dünya verilerine de yansıdı. Gelen verilere göre dünya genelinde vaka sayısı 20 milyon 526 bini aştı. Virüs nedeniyle 745 bin 981 kişi yaşamını yitirdi. Amerika ve Brezilya'da ciddi tablo sürmeye devam ederken, iki ülke de hem vaka hem de ölüm sayısı katlanıyor. Türkiye'deki son durumu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından vatandaşlarla paylaşırken, Sağlık Bakanlığı illerin günlük vaka sayılarını da açıkladı. Peki İstanbul, Ankara, Gaziantep günlük vaka sayısı nedir? İşte merak edilen detaylar.

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Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 745 bin 981 kişi öldü.

Vaka sayısı dünya genelinde 20 milyon 526 bin 84'e çıkarken, virüs saptanan 13 milyon 448 bin 189 kişi sağlığına kavuştu.

Dünyada tedavisi süren 6 milyon 331 bin 914 aktif vaka bulunuyor.

En fazla vaka ve ölümün olduğu ABD'de 5 milyon 305 bin 957 kişide Kovid-19 tespit edildi, salgın nedeniyle 167 bin 749 kişi hayatını kaybetti.

CORONA VİRÜSÜ HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

2CORONAVİRÜS GÜNLÜK VAKA SAYISI
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CORONAVİRÜS GÜNLÜK VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca günlük koronavirüs vaka sayısını açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1243 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 245 bin 635, can kaybı 5 bin 912 oldu. Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada şunları söyledi;

Hasta sayımızdaki yükseliş süreklilik kazanmaya başladı. Ağır Hasta sayımızdaysa 15 artış var. 5.807 filyasyon ekibimiz temaslı taraması yapıyor. 6-13 Ağustos arasında yapılan temaslı taraması sayısı 349.003. Sağlık ordumuza, kurallara uyarak destek olun.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 12 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 1212 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 18 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 244 bin 392, can kaybı 5 bin 891 oldu.

Koronavirüs günlük vaka sayısıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Bakan Koca, şunları ifade etti;

2 MARTTAN İTİBAREN EN YÜKSEK test sayısına son 24 saatte ulaştık. Ağır hasta sayımızda 15 artış var. Hastalığın yayılımı, sabit ortamlarda, örneğin AİLE İÇİNDE HIZLI. Bir hasta, hastalığa yakalanmış bir aile demek. Her birimiz, hepimiz için tedbir alalım.

4KORONAVİRÜS TABLOSUNU SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI
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KORONAVİRÜS TABLOSUNU SAĞLIK BAKANI KOCA AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 11 Ağustos koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye günlük koronavirüs tablosuyla ilgili bilgiler veren Bakan Koca şunları ifade etti;

Son 3 gündür HASTANEYE YATIŞLARDA %32 AZALMA var. Fakat sürecin en önemli göstergelerinden biri olan AĞIR HASTA SAYISINDA ARTIŞ devam ediyor. Son 3 gün içinde en yüksek sayıda hasta görülen ilk 5 ilimiz: İstanbul, Ankara, Konya, Diyarbakır, Şanlıurfa.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 10 Ağustos Koronavirüs Türkiye tablosunu açıkladı. Twitter'dan açıklama yapan Bakan Koca, şunları ifade etti;

Test sayımız salgın boyunca en yüksek olduğu seviyeye yakın. 60 yaş ve üzeri aktif hastaların toplam hasta içindeki oranı, ülke geneline bakıldığında, %20-25 aralığında seyrediyor. Gümüşhane ve Uşak, %35 ile bu açıdan en yüksek orana sahip

6SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN RİSKLİ OLAN İLLERE DİKKAT ÇEKTİ
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SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA SOSYAL MEDYA HESABINDAN RİSKLİ OLAN İLLERE DİKKAT ÇEKTİ

Test sayımız, salgın boyunca en yüksek olduğu dünkü seviyenin biraz altında. Yakın zamanlarda vaka sayılarının en çok arttığı illerimizden Gaziantep'te, son bir hafta içinde, ortalama vaka sayıları %10 düştü. 25 İLİMİZDE son 2 gündür entübe hastamız yok.

TEMASLI KİŞİLERİN POZİTİF VAKAYA DÖNÜŞME ORANLARI Mayıs ayına kıyasla Türkiye genelinde 1,3 KAT ARTTI. İller bazında artış örnekleri: Şanlıurfa 1,7, Ankara 1,6, Diyarbakır 1,4, Gaziantep 1,3 kat. Bu verilerden çıkarmanız gereken sonuç; maske, mesafe, temizlik uyarısıdır.

7Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini riskli ilan etti
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Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı bölgelerini riskli ilan etti

Almanya, Bulgaristan ve Romanya’nın bazı kent ve bölgelerini salgın sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.

Afrika kıtasında can kaybı 22 bin 551'e, virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 25 bin 264'e çıktı.  Kıtada, iyileşen sayısı 707 bin 853 olarak açıklandı.

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İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 264'e, vaka sayısı 324 bin 692'ye çıktı. İranlı sağlık çalışanları, koronavirüs salgınındaki vahim tabloya rağmen muharrem ayı etkinliklerinin toplu şekilde düzenlenmesinin salgının artışına neden olabileceği uyarısında bulundu.

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Vaka sayısında düşüşlerin görüldüğü Pakistan’da hava yoluyla tüm uluslararası ve yurt içi yolcu ile kargo taşımacılığının yeniden başlamasına izin verildiği bildirildi.

Cezayir hükümeti, salgın nedeniyle gece sokağa çıkma yasağının hala uygulandığı 29 kent arasında özel araçlarla seyahat etme yasağının kaldırıldığını açıkladı.

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Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kiev bölgesi dahil 9 bölgedeki salgın durumunun tedbirlerin gevşetilmesi için elverişli olmadığı belirtildi.

THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau'da, Kovid-19 tespit edildi.

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Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, salgın nedeniyle iptal edildi.

12Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakırda son durum İşte bölgelerde risk haritaları
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Ankara, Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da son durum! İşte bölgelerde risk haritaları

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Bir önceki güne göre COVID-19 test sayısında artış (%1,4) ve entübe edilen yeni hasta sayısında azalma (-%1,9) görülmüştür.

Bir önceki güne göre bölgelerdeki vaka değişim yüzdesine bakıldığında; en fazla azalış Kuzeydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleşmiştir (-%29,4). En fazla artış ise Batı Marmara Bölgesinde olup vaka sayısı açısından incelendiğinde bu fark sadece 4 vakadır.

80 yaş ve üzeri grupta 1.000.000 kişiye düşen yeni COVID-19 vaka sayısı kadınlarda 15,0, erkeklerde ise 21,2’dir.

Bir önceki güne göre hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesindedir (-%60,0). Bunun yanı sıra hastaneden taburcu edilen yeni hasta sayısındaki en fazla artış İstanbul Bölgesindedir (%34,4).

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