'120 bin TL kredi ödüyorum' dedi! İşte Serdar Ortaç'ın aylık geliri

'Aklıma geldikçe üzülüyorum' Serdar Ortaç her ay 120 bin TL ödediği İstinye’deki ikiz villasını eski eşi Chloe ile oturmak için 2016’da tam 15 milyon TL’ye almıştı. 30 yıldır çalışmasına rağmen hesabını bilmemesini ise şöyle açıklamıştı: