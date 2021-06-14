12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi: Köpük partisiyle kutladılar!

KUAFÖR İÇİN 1600 DOLAR 2016'da resmi bir harcama raporu, Netanyahu'nun altı günlük New York gezisinde 600 bin dolardan fazla kamu fonu harcadığını ve bunun 1.600 dolarının kişisel bir kuaföre ayrıldığını gözler önüne sermişti. Netanyahu'nun üç yıl önce, İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden bir uçakta özel bir uyku kabini için 127 bin dolar kamu fonu harcaması da o dönem eleştiri oklarının hedefi olmuştu.