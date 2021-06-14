hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Reuters, AFP, AA
12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi: Köpük partisiyle kutladılar!
İsrail dün akşam tarihi anlara sahne oldu. 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi. Netanyahu'nun görevden ayrılmasını kutlayan binlerce kişi sokaklara döküldü.
İŞTE UZUN SKANDALLAR LİSTESİ
Otuz yıllık siyasi kariyeri boyunca Netanyahu, uygunsuz hediyeleri kabul etmekten dondurmaya çok fazla kamu parası harcamaya, beş saatlik bir uçuş için özel olarak döşenmiş bir yatağa on binlerce dolar ödemeye kadar pek çok şeyle suçlandı. İşte Netanyahu'nun kabarık skandallar listesi...
Aynı dönemde, Netanyahu ve eşi Sara'nın, dünya liderlerinden pek çok hediye aldığı iddia edilmişti. Bu hediyelerin devlet malı olarak kabul edilmesi nedeniyle çift uzun süre eleştirilerin hedefinde yer almıştı Netanyahu'ların aynı yıllarda bir müteahhitten bir 'iyilik' kabul ettiğinden de şüphelenildi. Her iki dava da suçlama olmadan kapatıldı.
Netanyahu, 2000'li yıllarda maliye bakanı ve muhalefet lideriyken seyahat masraflarını çifte faturalandırmaktan ve ailesinin seyahatlerini karşılamak için devlet fonlarını kullandığı iddiası ile gündeme gelmişti. O dönem basının manşetlerine taşıdığı bu iddia uzun bir soruşturmanın ardından başsavcı tarafından dava açılmaya değer görülmedi.
YEMEĞİ YAKAN GÖREVLİYİ KOVDU
Netanyahu'nun eşi Sara da pek çok defa ilginç iddialar ile gündeme geldi. Görevdeki ilk dönemlerinde, ailenin dadısı, Netanyahu'nun karısı tarafından bir tencere sebze çorbasını yaktığı için işten kovulduğunu söyledi.
TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ
Geçtiğimiz yıllarda Kudüs iş mahkemesi, First Lady'nin eski bir çalışanına mobbing uyguladığı iddiası üzerine 30 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.
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