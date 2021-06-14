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HaberlerDünya Haberleri12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi: Köpük partisiyle kutladılar!
GeriDünya 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi: Köpük partisiyle kutladılar!
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Dünya
hurriyet.com.tr / DIŞ HABERLER Fotoğraflar: Reuters, AFP, AA
Haber Giriş: 14 Haziran 2021 - 09:40 | 

12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi: Köpük partisiyle kutladılar!

İsrail'de muhalif partilerin kurduğu koalisyon hükümetinin Mecliste güven oyu almasıyla 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi. Ülkenin dört bir yanında ise Netanyahu döneminin bitmesi sokaklarda kutlandı.

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İsrail dün akşam tarihi anlara sahne oldu. 12 yıllık Netanyahu dönemi sona erdi. Netanyahu'nun görevden ayrılmasını kutlayan binlerce kişi sokaklara döküldü.

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Ülkenin dört bir yanında düzenlenen kutlamalar renkli görüntülere sahne olurken Netanyahu siyasetten ayrılmayacağı mesajını verdi. Netanyahu kısa ve net konuştu: 'Geri döneceğiz.'

3İŞTE UZUN SKANDALLAR LİSTESİ

İŞTE UZUN SKANDALLAR LİSTESİ

Otuz yıllık siyasi kariyeri boyunca Netanyahu, uygunsuz hediyeleri kabul etmekten dondurmaya çok fazla kamu parası harcamaya, beş saatlik bir uçuş için özel olarak döşenmiş bir yatağa on binlerce dolar ödemeye kadar pek çok şeyle suçlandı. İşte Netanyahu'nun kabarık skandallar listesi...

4İLK SUÇLAMA 30 YIL ÖNCE GELDİ

İLK SUÇLAMA 30 YIL ÖNCE GELDİ

1990'larda Netanyahu'nun siyasi destek karşılığında bir başsavcı ataması yapmaya çalıştığı iddia edilmişti. Savcılar, Netanyahu'nun bu adımlarını 'şaşırtıcı' olarak nitelendirmiş, ancak suçlamada bulunmamıştı.

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Aynı dönemde, Netanyahu ve eşi Sara'nın, dünya liderlerinden pek çok hediye aldığı iddia edilmişti. Bu hediyelerin devlet malı olarak kabul edilmesi nedeniyle çift uzun süre eleştirilerin hedefinde yer almıştı Netanyahu'ların aynı yıllarda bir müteahhitten bir 'iyilik' kabul ettiğinden de şüphelenildi. Her iki dava da suçlama olmadan kapatıldı.

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Netanyahu, 2000'li yıllarda maliye bakanı ve muhalefet lideriyken seyahat masraflarını çifte faturalandırmaktan ve ailesinin seyahatlerini karşılamak için devlet fonlarını kullandığı iddiası ile gündeme gelmişti. O dönem basının manşetlerine taşıdığı bu iddia uzun bir soruşturmanın ardından başsavcı tarafından dava açılmaya değer görülmedi.

7YEMEĞİ YAKAN GÖREVLİYİ KOVDU

YEMEĞİ YAKAN GÖREVLİYİ KOVDU

Netanyahu'nun eşi Sara da pek çok defa ilginç iddialar ile gündeme geldi. Görevdeki ilk dönemlerinde, ailenin dadısı, Netanyahu'nun karısı tarafından bir tencere sebze çorbasını yaktığı için işten kovulduğunu söyledi.

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Genç kadın, kıyafetleri ve pasaportu olmadan ailenin evinden atıldığını ve daha sonra ön kapının dışına atılan eşyalarını almasının emredildiğini söyledi.

9TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

TAZMİNATA MAHKUM EDİLDİ

Geçtiğimiz yıllarda Kudüs iş mahkemesi, First Lady'nin eski bir çalışanına mobbing uyguladığı iddiası üzerine 30 bin dolar tazminat ödenmesine karar verdi.

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KUAFÖR İÇİN 1600 DOLAR

2016'da resmi bir harcama raporu, Netanyahu'nun altı günlük New York gezisinde 600 bin dolardan fazla kamu fonu harcadığını ve bunun 1.600 dolarının kişisel bir kuaföre ayrıldığını gözler önüne sermişti. Netanyahu'nun üç yıl önce, İngiltere'nin başkenti Londra'ya giden bir uçakta özel bir uyku kabini için 127 bin dolar kamu fonu harcaması da o dönem eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

11FAVORİ DONDURMASI İÇİN 2 BİN 700 DOLAR

FAVORİ DONDURMASI İÇİN 2 BİN 700 DOLAR

2013'te Netanyahu’nun devlet bütçesinden yıllık 2 bin 700 dolarlık dondurma harcaması yapması ülkede büyük tepki çekmiş, gelen tepkiler sonrası bu uygulamaya son verilmişti.

12HAKİM KARŞISINA ÇIKAN İLK LİDER

HAKİM KARŞISINA ÇIKAN İLK LİDER

İsrail başsavcısı geçen sonbaharda, başbakanın resmi konutunda özel yemeklere kamu fonlarında 100 bin doların üzerinde harcama yaptığı iddiasıyla Netanyahu'yu rüşvet, dolandırıcılık ve güveni kötüye kullanmakla suçlamayı düşündüğünü duyurmuştu.

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Yolsuzluk suçlamasıyla hakim karşısına çıkan Netanyahu, suçlamaların siyasi motivasyonla yürütüldüğünü savundu. Netanyahu, görevdeyken bir ceza davasında zanlı olarak hakim karşısına çıkan İsrail'in ilk lideri oldu.

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