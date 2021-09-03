12 yaşa aşı geldi mi? 12 ve 15 yaş aşı olabilecek mi?
12 yaşa aşı geldi mi sorusu, aşı yaşı için kritik gelişme sonrası 12-15 yaş arası çocuk sahibi olan pek çok velinin araştırdığı konular arasında yer almaya başladı. Sağlık Bakanlığı'ndan Koronavirüs aşısıyla ilgili yeni kararlar alındı. Alınan yeni karara göre, 15 yaş üstü ve kronik hastalığı olan 12 yaş üstü kişiler aşı olabilecek. 2 doz Sinovac üzerine 1 doz BioNTech yaptıranlara tercihen 4. hakkı da verildi. İşte, aşı yaşı ve 12 ila 15 yaş aşı süreci hakkında güncel bilgiler
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12 ve 15 yaş aşı takvimi gündemde yer almaya devam ediyor. Kovid-19'la mücadele kapsamında ülke genelinde aşı programına hızla devam ediliyor. Sağlık Bakanlığınca, salgınla mücadelenin etkili şekilde sürdürülebilmesi için Kovid-19 aşısının doz sayısı ve uygulandığı yaş grupları gibi konularda yeni kararlar alındı.
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15 YAŞ ALTI VE 12 YAŞ ÜSTÜ AŞI KARARI
Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.
Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.
Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
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PCR testi pozitif çıkanlar bir ay sonra aşı olabilecek
PCR testi pozitif çıkan kişiler, daha önce, hastalığı atlatmalarından 3 ay sonra aşı olabiliyordu. Yeni kararla bu süre 1 aya indirildi.