12 yaşa aşı geldi mi? 12 ve 15 yaş aşı olabilecek mi?

15 YAŞ ALTI VE 12 YAŞ ÜSTÜ AŞI KARARI Bu kapsamda 15 yaş üstündekiler ile kronik hastalığı bulunan 12 yaş üstündekilere Kovid-19 aşı hakkı tanımlandı.



Sağlık çalışanları ve öncelikli gruptakilere ise dördüncü doz aşı hakkı verildi.Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.



Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.