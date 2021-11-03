12 yaş altı çocuklar aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan 12 yaş altı koronavirüs aşısı açıklaması!

"Önümüzdeki dönemde, özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere asistanlık sınavı, yani uzmanlık sınavı, uzmanlık eğitimi yani asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde birtakım yaklaşımlar içinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sınav dahil, eğitim dahil, çalışma şartları dahil olmak üzere. Bunu da özellikle akademik camiadaki hocalarımızla, taraflarla bir araya gelerek bunu, hatta uzmanlık eğitimi için Tıpta Uzmanlık Kurulu dışında ayrıca bir Asistanlık-Uzmanlık Bilim Kurulu oluşturup bunu üniversitedeki hocalarımız dahil olmak üzere geniş katılımlı ve buradan alınacak kararları önümüzdeki sınav, yani 4 ay sonraki sınav dahil olmak üzere uygulama noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben de o dönemlerden geçtim. Ben de 24 saat, 36 saat nöbetin ne demek olduğunu biliyorum. Hocalarım da o dönemlerden geçmiş oldular. Artık 21. yüzyıldayız. Yapılacak çok şey var. Nitelikli eğitim kliniklerinin süresini artırmak dahil, sınav sistemi dahil olmak üzere, çalışma şartları dahil olmak üzere reform niteliğinde yaklaşımlar içinde olacağız."