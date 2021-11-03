12 yaş altı çocuklar aşı olacak mı? Sağlık Bakanı Koca'dan 12 yaş altı koronavirüs aşısı açıklaması!
12 yaş altı koronavirüs aşısı için ABD ve bazı ülkelerde adım atıldı. 5-11 yaş grubundaki çocukların aşılanması programı için ABD'de verilen kararın ardından gözler Türkiye'ye çevrildi. 12 yaş üstü çocuklar ile kronik hasta çocuklar için aşı yaş sınırının düştüğü ülkemizde 12 yaş altına aşı uygulanıp uygulanmayacağı gündeme geldi. Aşılamanın 12 yaş altına düşüp düşmeyeceği sorusuna Sağlık Bakanı Fahrettin Koca net yanıt vererek 12 yaş ve 17 yaş arası aşılamanın tercihe bağlı olduğunu belirtti. Peki, 12 yaş altı çocuklar aşı olacak mı? İşte, o konuyla ilgili detaylar.
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12 yaş altı aşı olacak mı sorusunun yanıtı son gelişmeler ile takip ediliyor. Türkiye ve dünyada aşılama tüm hızıyla sürerken Bakan Koca'dan 12 yaş altı için değerlendirmeler geldi. Gazetecilerin sorularına yanıt veren Sağlık Bakanı, "12 yaş altı Türkiye’de düşünmüyoruz. Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz." ifadelerini kullandı. Bakan Koca'nın açıkladığı bilgilere göre 12 yaş altı çocuklar için Türkiye'de aşılama gündemde yer almıyor.
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12 YAŞ ALTI AŞI OLACAK MI?
Bakan Fahrettin Koca, TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Aşılamanın 12 yaş altına düşüp düşmeyeceği sorusuna Koca, “Biz 18 yaş ve üstü vatandaşımızı tanımladık. 12 yaş ve 17 yaş arası çocuklarımızı ise tercihe bağlı olarak tanımlamış olduk. 12 yaş altı Türkiye’de düşünmüyoruz.
Önümüzdeki dönem için şu an için doğru olmaz. Gündemimizde 12 yaş altı çocuklara aşı yapılmasının olmadığını söyleyebilirim” cevabını verdi.5 Eylül'de 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklara aşı hakkı tanımlandığı açıklanmıştı. 12 yaş ve üstündeki tüm çocuklara kronik rahatsızlıklarına bakılmaksızın Aşı hakkı tanımlanmıştı.
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ÜÇÜNCÜ DOZ BİONTECH GEREKLİ Mİ?
Bilim kurulunun gündem konusu olacak. Orada ne zaman kimlerden başlayarak yapılması gerektiği tartışılır bilim kurulundan sonra açıklamayı yapmış oluruz yarın bilim kurulu gündeminde olacak.
Hekimlerin mesai saatleriyle ilgili 81 il valiliğine bir genelge gönderildiği hatırlatılarak, uymayanların bir yaptırımla karşılaşıp karşılaşmayacağı sorulan Koca, asistanların iş yükünün farkında olduklarını dile getirdi. Koca, şöyle konuştu:
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"Önümüzdeki dönemde, özellikle 4 ay sonra yapılacak sınav dahil olmak üzere asistanlık sınavı, yani uzmanlık sınavı, uzmanlık eğitimi yani asistanlık süreci dahil olmak üzere reform niteliğinde birtakım yaklaşımlar içinde olacağımızı ifade etmek istiyorum. Sınav dahil, eğitim dahil, çalışma şartları dahil olmak üzere. Bunu da özellikle akademik camiadaki hocalarımızla, taraflarla bir araya gelerek bunu, hatta uzmanlık eğitimi için Tıpta Uzmanlık Kurulu dışında ayrıca bir Asistanlık-Uzmanlık Bilim Kurulu oluşturup bunu üniversitedeki hocalarımız dahil olmak üzere geniş katılımlı ve buradan alınacak kararları önümüzdeki sınav, yani 4 ay sonraki sınav dahil olmak üzere uygulama noktasında kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ben de o dönemlerden geçtim. Ben de 24 saat, 36 saat nöbetin ne demek olduğunu biliyorum. Hocalarım da o dönemlerden geçmiş oldular. Artık 21. yüzyıldayız. Yapılacak çok şey var. Nitelikli eğitim kliniklerinin süresini artırmak dahil, sınav sistemi dahil olmak üzere, çalışma şartları dahil olmak üzere reform niteliğinde yaklaşımlar içinde olacağız."