12 yaş altı aşı olacak mı? 12 yaş altı çocuklar ne zaman aşı olacak? Açıklama geldi!

12 yaş altı aşı olacak mı, sorusu veliler tarafından son gelişmeler ile takip ediliyor. Özellikle okullarda yüz yüze eğitim başlarken, koronavirüs aşısının 12 yaş altına inip inmeyeceği merak konusu oldu. Corona virüsü aşısı geliştiren BioNTech'in kurucusu Uğur Şahin Almanya’da 12 yaş altı çocukların aşı olabileceğini belirtmişti. 12 yaş altının Türkiye'de de aşı olup olmayacağı ile ilgili ise Sağlık Bakanı Koca, 12 yaş üzeri, eğitim vb. gerekçelerle veli onayıyla bu aşıyı yaptırabilmenin önünü açtıklarını söyledi.