12 Şubat Koronavirüs tablosunda son durum: Bugün corona virüs vaka ve test sayısı ne kadar? Sağlık Bakanlığı İl il korona virüs risk ve yoğunluk haritası

Türkiye koronavirüs tablosu ve güncel vaka sayıları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanıyor. covid19.saglik.gov.tr internet sitesinden bugünkü vaka sayıları yayınlandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre Türkiye'de son 24 saatte 86.193 kişinin testi pozitif çıktı, 272 kişi hayatını kaybetti.
Sağlık Bakanı Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada, tedavisi devam eden ağır hasta sayısına dikkat çekerek, "Tedavisi devam eden ağır hasta sayısı 1.000 civarında. Vaka sayıları hayli düşükken ağır hasta sayımız bunun üstünde oluyordu. Aşının bu sonuçta etkisi büyük, Omicron’u da hesaba katmalıyız. Şartlar lehimizdeyken, 65 yaş üstünü ve kronik hastaları koruyarak vefatları azaltalım." ifadelerini kullandı.
12 Şubat koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı. Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerine göre; son 24 saatte yapılan 448 bin 347 testte 86 bin 193 vaka tespit edildi. Koronavirüs nedeniyle 272 kişi hayatını kaybederken, 73 bin 526 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,73, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,77 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 559 bin 910, 2'nci dozda 52 milyon 616 bin 197 ve 3'üncü dozda 26 milyon 154 bin 677 olmak üzere toplam 143 milyon 940 bin 936 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
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Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı 11 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 95 bin 065 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 253 oldu. Bir günde toplam 458 bin 142 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 85 bin 758 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanlığı, 'Günlük Kovid- 19 Tablosu' verilerini açıkladı. Son 24 saatte yapılan 450 bin 44 testte 98 bin 602 vaka tespit edildi. 264 kişi hayatını kaybederken, 87 bin 932 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 540 bin 72, 2'nci dozda 52 milyon 585 bin 57 ve 3'üncü dozda 25 milyon 978 bin 778 olmak üzere toplam 143 milyon 645 bin 420 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. 9 Şubat’ta açıklanan 24 saatlik verilere göre 108 bin 563 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 266 oldu. Bir günde toplam 452 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 88 bin 647 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,9 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye’yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,7 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa’yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Omicron’un ilk etkileyip, yayılım gösterdiği şehirlerde vaka sayıları ciddi düşüş gösteriyor. Diğer şehirlerimizde de durumun benzer şekilde seyretmesi bekleniyor. Yine aynı şekilde, hastalığı daha ağır geçirenler yaşlılarımızla kronik hastalığı olanlar. Çözüm tedbir ve aşı” dedi.
8 Şubat koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlandı. Açıklanan 24 saatlik verilere göre 111 bin 96 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 241 oldu. Bir günde toplam 452 bin 363 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 82 bin 168 olarak kaydedildi.
Verilerde, aşılamada önde giden illere de yer verildi. Bakanlığın tablosuna göre yüzde 88,8 ile Türkiye'de en çok aşılamanın gerçekleştirildiği Osmaniye'yi, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa takip etti.
Bakanlığın tablosuna göre yüzde 61,6 ile Türkiye'de en az aşılamanın gerçekleştirildiği Şanlıurfa'yı sırasıyla Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ takip etti.
Sağlık Bakanlığı, son 24 saatlik korona virüs tablosunu açıkladı. Son 24 saatte yapılan 432 bin 131 testte 96 bin 514 vaka tespit edildi. 236 kişi hayatını kaybederken, 83 bin 274 kişinin de tedavisi ve karantinası sona erdi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,65, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,63 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 505 bin 252, 2'nci dozda 52 milyon 530 bin 366 ve 3'üncü dozda 25 milyon 689 bin 064 olmak üzere toplam 143 milyon 125 bin 638 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da günlük vaka sayılarının 40 binden 20 binin altına indiğini, hastaneye yatışların yüzde 10’dan fazla azaldığını sosyal medya hesabından açıkladı.
Bakan Koca, Twitter hesabından İstanbul'da son duruma ele aldıkları toplantıya ilişkin açıklama yaptı. Koca, "Günlük vaka sayıları 40 binden 20 binin altına indi. Hastaneye yatışlar yüzde 10’dan fazla azaldı. Yoğun bakıma yatışların da düşmesi bekleniyor. Yoğun bakımdaki hastalarımızın yaş ortalaması 69, entübe edilenlerin yaş ortalaması 76. İstanbul'da yoğun bakımda tedavi edilen hastalarımızın yüzde 90’I 60 yaş üzeridir. Yaklaşık yüzde 88'i aşısız veya aşısı eksik olan kişilerdir. İstanbul’daki bu seyir bize akılcı bir iyimserliğe sahip olabileceğimizi; ama dikkatin şart olduğunu gösteriyor. Hatırlatma dozu aşımızı olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 22-28 Ocak arasında, her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı. En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.
18 yaş ve üzeri nüfusun aşılanması verilerinde 1'inci doz Türkiye ortalaması yüzde 92,62, 2'nci doz ortalaması yüzde 84,60 olarak ölçüldü. Ayrıca, 1'inci dozda 57 milyon 491 bin 657, 2'nci dozda 52 milyon 509 bin 65 ve 3'üncü dozda 25 milyon 572 bin 77 olmak üzere toplam 142 milyon 910 bin 46 aşı uygulandı.
En az 2 doz aşı olan kişi sayısının en yüksek olduğu iller; Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa olurken, 2 doz aşı yapılan kişi sayısının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ oldu.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsün hızlı yayılan, hastalığın daha hafif seyretmesine yol açan varyantıyla mücadele ediyoruz.
Bu durum sizi ihmalkarlığa sevk etmemeli. Sağlık şartları Kovid- 19'u ağır geçirmesine neden olacak insanlar var. Tedbirli olalım. Yaşlı, genç hatırlatma dozu aşılarımızı yaptıralım" ifadelerini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık Koronavirüs vaka sayılarını paylaştı. Bakan Koca, "22-28 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında." dedi.
KIRKLARELİ ZİRVEDE
En yüksek vaka sayısı 1214,42 ile Kırklareli'de kaydedildi.
22-28 Ocak verilerine göre vaka sayısı İstanbul'da 889,58, Ankara'da 1003,30, İzmir'de 961,57 oldu.
22-28 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz: Elazığ, Uşak, Iğdır, Tokat, Kırklareli, Rize, Kırıkkale, Isparta, Bayburt, Manisa.