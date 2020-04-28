12 saat böyle geçiyor… ‘En büyük korkum!’

Hastalarla konuşurken yaptığı şakalar ortamı bir anda neşelendiriyor. Belki de o sırada düşünülecek en son şey kahkaha atmak. Ancak Dikmen’in esprilerine virüsle savaşan hastalar da kayıtsız kalamıyor. Ekipte bulunan görevlilerden bir kulağıma eğiliyor ve şunu söylüyor: “Moral bu dönemde hem hastaların hem de biz doktorların en çok ihtiyacı olan şey.”