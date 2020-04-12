12 Nisan son depremler verileri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?
Türkiye hafta sonuna deprem haberiyle uyandı. Bu kez Doğu Anadolu Bölgesi'nden gelen artçı deprem haberi ardından gözler AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin 12 Nisan tarihli son depremler verilerine çevrildi. Merkez üssünün yanı sıra çevre illerde de hissedilen sarsıntı ardından 'Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?' soruları gündeme geldi. İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Son depremler verileri güncellenmeye devam ediyor. En yoğun merkez üssünde hissedilen artçı sarsıntılar çevre illerde yaşayan vatandaşlar arasında da panik yaratıyor. Bu nedenle çeşitli bölge ve şehirlerinde yaşanan deprem haberleri ardından gözler resmi verilere çevriliyor. Peki, en son nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle Ordu depremi hakkında bilgiler ve 12 Nisan tarihli son depremler verileri...
2
BİNGÖL'DE DEPREM
Bingol'ün Kazanlı-Karlıova mevkiinde yerin 3.3 kilometre derinliğinde bir deprem kaydedildi. Meydana gelen depremin şiddeti ise 4.4 olarak belirlendi. AFAD ise depremi Karlıova merkezli 7.01 kilometre derinlikte gerçekleşen 4.3 büyüklüğünde bir deprem olduğunu bildirdi.
3
Karadeniz'de 4,2 büyüklüğünde deprem
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 05.31'de Karadeniz açıklarında 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Depremin, Bartın'ın Amasra ilçesine 182 kilometre uzaklıkta ve 12 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.