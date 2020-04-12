12 Nisan son depremler verileri: Deprem mi oldu, nerede deprem oldu?

Son depremler verileri güncellenmeye devam ediyor. En yoğun merkez üssünde hissedilen artçı sarsıntılar çevre illerde yaşayan vatandaşlar arasında da panik yaratıyor. Bu nedenle çeşitli bölge ve şehirlerinde yaşanan deprem haberleri ardından gözler resmi verilere çevriliyor. Peki, en son nerelerde, kaç şiddetinde deprem oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nin verileriyle Ordu depremi hakkında bilgiler ve 12 Nisan tarihli son depremler verileri...