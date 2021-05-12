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Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 15:21 | 

12 Mayıs iftar vakitleri: Arife iftarı saat kaçta açılacak? İşte il il iftar saatleri

2021 Ramazan ayının son iftarı bu yıl 12 Mayıs tarihine denk geldi. Yılın son Ramazan iftarını saat kaçta açacaklarını merak eden vatandaşlar, tekrar 2021 imsakiyesini inceleyerek bilgi almaya çalışıyor. İftar vakitleri günden güne ve şehirden şehire farklılık gösteriyor. Bu nedenle Diynet iftar vakitlerini anlık olarak paylaşıyor. Peki, arife iftarı saat kaçta açılacak? İşte il il iftar saatleri

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Ramazan ayının son oruç sahurunu gece yapan vatandaşlar, 12 Mayıs akşam ezanıyla birlikte iftar sofrasına oturacaklar. İftar vaktine kısa bir süre kala, evlerdeki iftar hazırlıkları da başlamış durumda. Peki bu yılın son Ramazan orucu saat kaçta açılacak? İşte il il iftar vakitleri...

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2021 imsakiyesine göre İstanbul bugün iftarı 20.19'da, İzmir 20.20'de, Ankara ise 20.00'de yapacak.

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Diyanet 2021 Ramazan İmsakiyesi'nde tüm illerin sahur ve iftar saatleri yer alıyor. Sahur saatleri her gün ilden ile bir kaç dakika değişebiliyor.

Bugünün iftar saatini öğrenmek için aşağıdaki linke tıklayıp ardından bulunduğunuz şehri seçin. Son olarak karşınıza gelen sayfadan "İmsak" bölümüne bakarak sahur saatinizi öğrenin.

İL İL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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Allahümme leke sumtu ve bike âmentü ve aleyke tevekkeltü, ve alâ rızkıke eftartü ve savme'l-Ğadi min şehri Ramazane neveytü, feğfirlî mâ kaddemtü ve mâ ahhartü.

İftar Duası Anlamı (Diyanet Meali)

Allah'ım! Senin rızan için oruç tuttum, sana inandım ve sana güvendim. Senin rızkınla orucumu açtım ve Ramazan ayının yarınki orucuna da niyet ettim. Benim geçmiş ve gelecek günahlarımı bağışla!

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