12 Haziran Sağlık Bakanlığı corona virüs günlük tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs vaka iyileşen ve ölüm sayısı

DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 7 MİLYON 619 BİNİ GEÇTİ Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı.



Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 424 bin 249 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 858 bin 308 kişi iyileşti.



Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 336 bin 641 aktif enfekte vaka bulunuyor.



ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:



"Brezilya (805 bin 649), Rusya (511 bin 423), Hindistan (298 bin 283), İngiltere (291 bin 409), İspanya (289 bin 787), İtalya (236 bin 142), Peru (214 bin 788), Almanya (186 bin 795), İran (180 bin 156), Türkiye (174 bin 23), Fransa (155 bin 561), Şili (154 bin 92), Meksika (133 bin 974), Pakistan (125 bin 933), Suudi Arabistan (116 bin 21), Kanada (97 bin 530), Çin (83 bin 64), Bangladeş (81 bin 523), Katar (76 bin 588), Belçika (59 bin 819), Güney Afrika (58 bin 568) ve Belarus (51 bin 816)."