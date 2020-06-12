12 Haziran corona virüs son durum tablosu: Türkiye ve dünyada koronavirüs (korona virüs) vaka iyileşen ve ölüm sayısı
Corona virüs 12 Haziran son durum tablosu, korona virüs vaka, ölüm ve iyileşen hasta sayısıyla değişti. Sağlık Bakanlığı koronavirüs tablosunda yer alan son dakika bilgilere göre 15 kişi ile birlikte toplam ölüm sayısı 4 bin 778 oldu. Korona virüs Türkiye takvimini açıklayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artışa dikkat çekerek maske, mesafe ve temizlik kurallarının altını çizdi. Türkiye corona virüs tablosu değişirken dünyada da ülkelere göre korona virüs vaka sayıları son dakika güncellendi. Son gelen bilgilere göre dünya geneli corona virüs tablosunda İtalya'da Kovid-19 salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 56 artarak 34 bin 223'e çıktı. Almanya'dan ise ikinci dalga açıklaması geldi. İşte, Türkiye ve dünyada corona virüsü son durum tablosu bilgileri ve corona virüs risk yoğunluk haritası.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Tabloya göre, son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu. Dünya genelinde vaka sayısı değişirken salgının kritik noktalarından olan ABD'de ölenlerin sayısı son 24 saatte 900 artarak 116 bin 63'e yükseldi. Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı.
"Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 424 bin 249 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 858 bin 308 kişi iyileşti.
Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 336 bin 641 aktif enfekte vaka bulunuyor. İşte, 12 Haziran 2020 corona virüs son durum bilgileri..
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CORONA VİRÜS'TE TÜRKİYE'DE SON DURUM
Bakan Koca, 12 Haziran Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu Twitter'dan paylaştı. Tabloya göre, son 24 saatte 1195 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 15 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 175 bin 218, can kaybı 4 bin 778 oldu.
Bakan Koca yaptığı açıklamada, "BUGÜNKÜ VAKA SAYISI 1.195. Henüz iyileşmemiş hastalarımızın sayısı yaklaşık 25 bin. Yoğun bakım ve entübe hasta sayısındaki artış, beklenen artışın sınırında. Virüsün yayılımı hatalı iyimserlikten kaynaklanıyor. Maske, mesafe ve temizlik kuralına uyalım" dedi.
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DÜNYA GENELİNDE VAKA SAYISI 7 MİLYON 619 BİNİ GEÇTİ
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 7 milyon 619 bin 198'e ulaştı.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 424 bin 249 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 858 bin 308 kişi iyileşti.
Dünya genelinde halen tedavisi süren 3 milyon 336 bin 641 aktif enfekte vaka bulunuyor.
ABD'ye ilaveten vaka sayıları 50 bini geçen ülkeler şöyle sıralandı:
"Brezilya (805 bin 649), Rusya (511 bin 423), Hindistan (298 bin 283), İngiltere (291 bin 409), İspanya (289 bin 787), İtalya (236 bin 142), Peru (214 bin 788), Almanya (186 bin 795), İran (180 bin 156), Türkiye (174 bin 23), Fransa (155 bin 561), Şili (154 bin 92), Meksika (133 bin 974), Pakistan (125 bin 933), Suudi Arabistan (116 bin 21), Kanada (97 bin 530), Çin (83 bin 64), Bangladeş (81 bin 523), Katar (76 bin 588), Belçika (59 bin 819), Güney Afrika (58 bin 568) ve Belarus (51 bin 816)."
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Bu ülkelerdeki can kaybı verileri ise şöyle:
"İngiltere 41 bin 279, Brezilya 41 bin 58, İtalya 34 bin 167, Fransa 29 bin 346, İspanya 27 bin 136, Meksika 15 bin 944, Belçika 9 bin 646, Almanya 8 bin 851, İran 8 bin 584, Hindistan 8 bin 501, Kanada 7 bin 994, Rusya 6 bin 715, Peru 6 bin 109, Türkiye 4 bin 763, Çin 4 bin 634, Şili 2 bin 648, Pakistan 2 bin 463, Güney Afrika 1284, Bangladeş 1095, Suudi Arabistan 857, Belarus 293 ve Katar 70."
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ALMANYA'DAN 'İKİNCİ DALGA' AÇIKLAMASI
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Almanya’nın ikinci bir koronavirüs salgını dalgasını önlemek için iyi bir konumda bulunduğunu kaydetti.
Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile Berlin’de düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 aşısının bulunmaması durumunda sosyal mesafe ve izleme önlemlerinin gerekli olduğu konusunda uyarılarda bulundu.
"Benim yeni bir normal olarak tanımladığım virüsle yaşıyoruz” diyen Scholz, "Bu durum sadece yeni tedavilerimiz ve bir aşımız olduğunda değişecektir. Durum böyle olmadığı sürece, hayatımızı virüste bir dalgadan kaçınmak için organize etmeliyiz.” İfadesini kullandı.
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Scholz, ikinci bir koronavirüs salgını dalgasını önlemek için ülkesinin iyi bir konumda bulunduğunu savunarak, ülkenin salgında ikinci dalgayı önleme şansının çok büyük olduğunu belirtti.
Kovid-19 salgınının üstesinden henüz gelinmediğini vurgulayan Scholz, "Ancak gerektiğinde yeni büyüme sağlamaya hazırız ve bunu sadece Almanya için değil Avrupa için de yapıyoruz çünkü ekonomimizin Avrupa'da iyi bir ekonomik durum olmadan gelişmeyeceğini biliyoruz." yorumunda bulundu.
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AB'DEN AŞI İÇİN ÖN ALIM HAZIRLIĞI
AB, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilecek aşılar için ön satın alma anlaşması müzakere etmeye hazırlanıyor.
Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sağlık ve Gıda Güvenliğinden Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides, AB üyesi ülkelerin sağlık bakanlarının video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu.
Kyriakides, AB Konseyi'nin Komisyon'a Kovid-19'a karşı güvenli ve etkili bir aşı stratejisi belirleme talimatı verdiğini söyledi.
AB ülkelerinde hasta sayılarında azalma olmakla birlikte henüz salgının bitmediğini vurgulayan Kyriakides, ihtiyatlı olunması gerektiğini ve kısıtlayıcı önlemlerin tekrar uygulanabileceğini ifade etti.
Kyriakides, salgından tek gerçekçi çıkışın herkesin erişebileceği bir aşı bulunması olduğuna işaret ederek, "Gelecek hafta AB'nin Kovid-19 aşılarına yönelik stratejisini açıklayacağız." diye konuştu.
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Bazı ülkelerin şimdiden bulunması söz konusu aşıya erişime yönelik adımlar attığını anımsatan Kyriakides, AB ülkelerinin bu süreçte birlikte hareket etmesi gerektiğini dile getirdi.
Kyriakides, AB Komisyonu'nun üye ülkelere aşı tedariki için ortak bir yaklaşım teklifi üzerinde çalıştığına dikkati çekerek, "Hızlı hareket etmeli ve aşı geliştirmeye ön yatırım yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.
AB ülkelerinin aşı tedarikinde birbirleriyle rekabete girmemesi gerektiğini anlatan Kyriakides, üreticilerle ortak biçimde müzakere edilerek daha hızlı ve makul fiyatlı aşı alınabileceğini vurguladı.
Kyriakides, aşı üreticileri ile ön satın alma anlaşması yapmayı planladıklarına işaret ederek, anlaşmayla AB üyesi ülkelere belirli sayıda ve fiyattan aşı temin edilebileceğini aktardı.
Söz konusu aşı ön alım anlaşmalarının finansmanında AB acil destek fonlarını kullanmayı öngördüklerini ifade eden Kyriakides, müzakere edilecek şirketleri yakında belirleyeceklerini kaydetti.