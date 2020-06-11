Ekonomi Haber Giriş: 11 Haziran 2020 - 10:48 , 11 Haziran 2020 - 10:48

12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünleri

BİM 12 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta cuma günleri yeni ürünleri raflarına ekleyen markete bu hafta trambolin 399 TL, SD01 drone corby 199 TL, akülü atv pars 399 TL, smart pro akıllı bileklik 49,90 TL, taşınabilir şarj aleti 49,90 TL, mıknatıslı mikrofonlu kulaklık 19,90 TL, boks torbası 49,90 TL, badminton seti 19,90 TL fiyatı ile geliyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı...