12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte BİM aktüel ürünleri
BİM 12 Haziran aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta neler var? Her hafta cuma günleri yeni ürünleri raflarına ekleyen markete bu hafta trambolin 399 TL, SD01 drone corby 199 TL, akülü atv pars 399 TL, smart pro akıllı bileklik 49,90 TL, taşınabilir şarj aleti 49,90 TL, mıknatıslı mikrofonlu kulaklık 19,90 TL, boks torbası 49,90 TL, badminton seti 19,90 TL fiyatı ile geliyor. İşte BİM aktüel ürünlerinin tamamı...
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12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yoğun ilgi görüyor. Markete cuma günü yine birçok yeni ürün geliyor. BİM 12 Haziran kataloğu içerisinde 50’ UHD uydu alıcılı televizyon 1.999 TL, SD01 drone corby 199 TL, akülü atv pars 399 TL, smart pro akıllı bileklik 49,90 TL fiyatı ile bulunuyor. Bu hafta markette oyuncak puset 14,90 TL, 10’lu lisanslı balon 4,95 TL, kilitli saklama kabı küçük boy 7,95 TL, , kilitli saklama kabı büyük boy 9,95 TL, 24 lt. buzluk termos 75 TL, 6 lt. musluklu piknik termos 22,95 TL’den satışa çıkarılacak.