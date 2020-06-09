12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta neler var? Markete bu hafta cuma günü gelecek olan ürünler arasında 20 jant çift amortisör 18 vites bisiklet 459 TL, drone corby sd01 199 TL, akülü 6v atv pars 399 TL, 220V pompalı yüksek şişme yatak 279 TL, trambolin 399 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…
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BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. Uygun fiyatlı fırsat ürünleri arasından ihtiyaçları olanları almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta broşürü içerisinde 20 jant çift amortisör 18 vites bisiklet 459 TL, drone corby sd01 199 TL, akülü 6v atv pars 399 TL fiyatı ile bulunuyor. Market raflarına bu hafta 22 cm açık büfe sunum kasesi 17,90 TL, 16 cm açık büfe sunum kasesi 14,90 TL, bardaklı başucu sürahisi 14,90 TL, 3’lü çiçekli bardak 16,90 TL fiyatı ile eklenecek.