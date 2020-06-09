MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerEkonomi Haberleri12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
GeriEkonomi 12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel kataloğu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Ekonomi
Haber Giriş: 09 Haziran 2020 - 12:03,

12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğunda neler var? İşte 2020 BİM aktüel kataloğu

12 Haziran BİM aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM’de bu hafta neler var? Markete bu hafta cuma günü gelecek olan ürünler arasında 20 jant çift amortisör 18 vites bisiklet 459 TL, drone corby sd01 199 TL, akülü 6v atv pars 399 TL, 220V pompalı yüksek şişme yatak 279 TL, trambolin 399 TL fiyatı ile bulunuyor. İşte BİM aktüel ürünler kataloğunun tamamı…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

BİM aktüel ürünler kataloğu her hafta güncel olarak yayınlanıyor. Uygun fiyatlı fırsat ürünleri arasından ihtiyaçları olanları almak isteyen vatandaşlar erken saatlerde marketlere gidiyorlar. Bu hafta broşürü içerisinde 20 jant çift amortisör 18 vites bisiklet 459 TL, drone corby sd01 199 TL, akülü 6v atv pars 399 TL fiyatı ile bulunuyor. Market raflarına bu hafta 22 cm açık büfe sunum kasesi 17,90 TL, 16 cm açık büfe sunum kasesi 14,90 TL, bardaklı başucu sürahisi 14,90 TL, 3’lü çiçekli bardak 16,90 TL fiyatı ile eklenecek.

2
Abone Olgoogle-news
3
Abone Olgoogle-news
4
Abone Olgoogle-news
5
Abone Olgoogle-news
6
Abone Olgoogle-news
7
Abone Olgoogle-news
8
Abone Olgoogle-news
9
Abone Olgoogle-news
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi