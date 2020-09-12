12 Eylül Koronavirüs tablosunda son durum: Sağlık Bakanlığı illere göre corona virüs ölüm ve vaka sayısı - Covid 19 risk ve yoğunluk haritası

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iller göre koronavirüs vaka sayısı hakkında bilgiler verdi. Bakan Koca il il koronavirüs verilerini duyurdu. Koca şunları söyledi;



Vaka sayımızda yüzde 100'e varan, son hafta ise yüzde 17 artış yaşandı. Muş'ta son haftada yüzde 8 azalma olarak görüldü. Hakkari'de yüzde 38 olan vaka artışı sabit kaldı. Bitlis'te yüzde 9 düşen vaka sayımız son hafta sabit kaldı.



Orta Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimiz sıkı aile bağlarımızla öne çıkarken tedbirlerin göz ardı edildiği ve dolayısıyla vaka artışının yüksek seyretmeye başladığı iller olarak öne çıktı.



Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 589 bine, Hindistan'da 4 milyon 562 bine, Brezilya'da 4 milyon 239 bine, Rusya'da 1 milyon 50 bine çıktı.



ABD'de yapılan bir araştırma, Kovid-19 testleri pozitif çıkanların 14 gün önce bir restoranda yemek yeme ihtimallerinin, test sonucu negatif çıkanların 2 katı olduğunu ortaya koydu.



Yeni öğretim yılına salgının gölgesinde başlayan ABD’deki üniversitelerde şu ana kadar 90 bine yakın vaka tespit edildiği belirtildi.



Vaka sayısı 4,5 milyonu aşan Hindistan’da yapılan son araştırmada, ülkede mayıs ayında 6,4 milyon vakanın olduğu tahmininde bulunuldu.



İspanya'da vaka sayısı 24 saatte 12 bin 183 artışla son 2,5 ayın en yüksek verisine ulaştı. Ülkede toplam vaka sayısı 566 bin 326, can kaybı 29 bin 747 olarak güncellendi.