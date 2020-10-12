12 Ekim Koronavirüs (coronavirüs) Türkiye tablosunda son durum - Sağlık Bakanlığı kovid-19 haritasında günlük vaka ve ölüm sayısı verileri
Koronavirüs 12 Ekim Türkiye tablosunda son durum belli oldu. Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan günlük korona virüs tablosuna göre, son 24 saatte vefat eden sayısı 58 oldu, iyileşen hasta sayısı ise 1.301 olarak kaydedildi. Tabloya göre bugün test sayısı 115.605 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca korona virüs vaka sayısıyla ilgili yaptığı açıklamada, yoğun bakım hasta sayısında düşüş olduğunu bildirdi. İllere ve bölgelere göre korona virüs vaka sayısı ise şöyle gelişti; hastaneye yatırılan yeni hasta sayısındaki en fazla azalış Batı Marmara Bölgesinde gerçekleşti. Dünya genelinde corona virüs vaka sayısı 37 milyon 635 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 79 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 28 milyon 208 bini aştı. İşte, dünyada ve Türkiye'de 12 Ekim il il korona virüs ölüm, hasta ve iyileşen sayısı verileri.
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Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 6,2, yatak doluluk oranı yüzde 48,6, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 68,8, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 7,6 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,3 olarak kayıtlara geçti. Bugün açıklanan tabloya göre ise yeni vaka sayısı 1.614 oldu. İşte, koronavirüs son durum tablosunun detayları.
2
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Günlük Koronavirüs Türkiye tablosu Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklandı. Tabloya göre son 24 saatte 1301 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 295 bin 658'e yükseldi. Son 24 saatte yapılan test sayısı 115 bin 605 olurken, hasta sayısı bin 614 oldu. Bugün koronavirüsten 58 kişi yaşamını yitirdi. Yoğun bakım hasta sayısında düşüş olduğunu bildiren Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamada bulundu;
Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.417. Yoğun bakım doluluk oranlarımızda bu hafta düşüş var. Hastalarda zatürre oranı da geçen haftaya göre düştü. Tedbirler birlikte ve sürekli uygulandığında sonuç veriyor. Birlikte başaracağız, güvenin.
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Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdi, 1212 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 294 bin 357'ye çıktı.
Toplam test sayısı 11 milyon 615 bin 715'e ulaştı. Hasta sayısı 335 bin 533, vefat eden kişi sayısı 8 bin 837, ağır hasta sayısı 1411, aktif hasta sayısı 32 bin 339 oldu.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 1502 yeni hasta tespit edildi. Toplam ağır hasta sayımız bugün 1411. Hastaların şifa bulması için kendisi hastalanmayı göze alan, uykusuz kalan sağlık çalışanlarımıza destek olmak istiyorsak tedbirlere uyalım. Birlikte başaracağız, güvenin." ifadesini kullandı.
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Karabük Valisi Fuat Gürel ise il genelinde son bir haftada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısında bariz bir artış gözlemlendiğini bildirdi.
Gaziantep'te Kovid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe ve maske kuralını ihlal eden 976 kişi hakkında cezai işlem yapıldı.
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Adıyaman'da son 2 günde 171 ev, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Ağrı'da, karantina kurallarını ihlal ettikleri belirlenen 22 kişiye toplam 69 bin 300 lira ceza uygulandı.
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'15 EKİM'DEN SONRA TABLODA TÜM SONUÇLAR OLACAK'
Hürriyet Yazarı Ertuğrul Özkök, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile yaptığı röportajda merak edilen soruları sordu..
Bir de birçok uzmanın sözünü ettiği şu sürü bağışıklığı denen şey var. Ne zaman olacak bu?
“Bu kolay değil. Çünkü toplumun yüzde 60-65’inin bağışık olması gerekiyor. Bizde ilk çalışmada biliyorsunuz yüzde 0.86’ydı. Şimdi tekrarlıyoruz, biraz önce söyledim, 15’inden sonra onu açıklamış olacağız. Zannediyorum bu daha da arttı ama öyle yüzde 20, yüzde 30’larla ifade edilebilecek bir rakam olduğuna inanmıyorum. 60-65’ten aşağı olduğu müddetçe de sürü bağışıklığı olmaz. Biz koruyucu tedbirlere devam etmeliyiz.”
BİR AÇIKLIK: Bakan’la yaptığım mülakatta bir bölümün bazı yayınlarda farklı yorumlandığını gördüm. Oysa Bakan’ın söylediği metinde çok açıktı. “15 Ekim’den itibaren yapılacak kesitsel taramaların test sonuçları, semptomsuz olanlar dahil, bütün sonuçlar Dünya Sağlık Örgütü’ne bildirilecek.” Ben bunu vaka/hasta sayısı ile ilgili yorumlayıp sordum ama o sadece kesitsel taramalarla ilgili olduğunu söyledi. Bunlar metinde açık ama yanlış bir anlamaya yol açmaması için yazma ihtiyacı duydum.