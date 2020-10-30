12 bin sağlık personeli alımı başvurusu için nefesler tutuldu! Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı nasıl olacak?

12 bin sağlık personeli alımı ile bakanlık kadrolarında yeni personeller istihdam edilmeye hazırlanıyor. Pek çok alanda gerçekleşecek olan istihdam sürecinde, 12 bin sağlık personeli alımı için ilan yayımlanacak. Bu ilanla birlikte adaylar, KPSS puan sıralamalarına göre tercihlerini yapabilecek. Peki, Sağlık Bakanlığı 12 bin personel alımı branş dağılımı belli oldu mu ve şartlar nedir? İşte, o konuda bazı bilgiler