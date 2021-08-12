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Haber Giriş: 12 Ağustos 2021 - 21:56 | 

12 Ağustos Süper Loto sonuçları canlı çekiliş sorgulama ekranı! Süper Loto çekiliş sonuçları millipiyangoonline'da!

Süper Loto sonuçları düzenlenen çekilişin ardından belli oldu. Sisal Şans tarafından Milli Piyango TV Youtube kanalından noter huzurunda canlı olarak yayınlanan Süper Loto çekilişinde şanslı numaralar, kamuoyuna duyuruldu. Bu akşamki çekilişte 1.274.840,79 TL devretti. Kazandıran şanslı numaralar millipiyangoonline’dan sorgulanabilecek. İşte, 12 Ağustos Süper Loto canlı çekiliş sonuçları ve sonuç sorgulama ekranı.

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12 Ağustos Süper Loto çekilişi saat 21:30'da gerçekleştirildi. Milli Piyango TV Youtube kanalından ve hurriyet.com.tr'den canlı olarak yayınlanan çekilişte kazandıran numaralar millipiyangoonline'da açıklandı. Süper Loto ikramiye ve sonuç sorgulamalarınızı aşağıda yer alan ekran üzerinden ve https://www.millipiyangoonline.com/ internet adresinden yapabilirsiniz.

SÜPER LOTO SONUÇ SONUÇ SORGULAMALARI İÇİN TIKLAYIN

2SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

SÜPER LOTO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Süper Loto çekilişleri Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü düzenleniyor.

3SÜPER LOTO KURALLARI

SÜPER LOTO KURALLARI

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto’da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto’da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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